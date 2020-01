/R E P R I S E -- Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Sainte-Sophie - La commission d'enquête du BAPE donne la parole aux citoyens/

QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), présidée par M. Michel Germain qui est secondé par le commissaire M. Georges Lanmafankpotin, annonce la première partie de l'audience publique sur le Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Sainte-Sophie par WM Québec Inc. La première partie de l'audience publique aura lieu à compter du mardi 14 janvier 2020 à 19 h et se tiendra aux Salles Laviolette, situé au 685, rue Laviolette à Saint‑Jérôme. Les séances se poursuivront les jours suivants, selon les besoins du public et de la commission. Elles seront transmises en version vidéo dans le site Web du BAPE.

UNE AUDIENCE EN DEUX PARTIES

1. Première partie : s'informer

En présence de l'initiateur du projet et des personnes-ressources convoquées dans le but de répondre aux questions, la première partie permettra à la population et à la commission de cerner tous les aspects du projet en vue de la deuxième partie de l'audience.

2. Deuxième partie : s'exprimer

À l'occasion de la deuxième partie, qui débutera le mardi 11 février 2020, au même endroit, la commission recueillera l'opinion et les suggestions du public. Elle entendra alors toute personne, tout organisme, tout groupe ou toute municipalité qui désire s'exprimer sur le projet, que ce soit sous forme de mémoire ou de présentation verbale.

La commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quatre mois pour accomplir son mandat. Le rapport du BAPE sera remis au plus tard le 12 mai 2020, au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette. Par la suite, le ministre disposera de 15 jours pour rendre public le rapport.

OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE PROJET ?

Les documents relatifs au projet sont mis à la disposition de la population à la Bibliothèque de Sainte‑Sophie, 2212, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Pour consulter l'ensemble du dossier en version papier à nos bureaux de Québec, veuillez prendre rendez‑vous avec Mme Danielle Gagné en composant le 418 643-7447 ou le 1 800 463-4732. Le dossier est également disponible en format électronique dans le Registre des évaluations environnementales sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à l'adresse www.ree.environnement.gouv.qc.ca .

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Mme Rachel Sebareme, coordonnatrice du secrétariat de la commission, ou avec Mme Karine Lavoie, conseillère en communication, en composant le 418 643-7447 ou, sans frais, le 1 800 463-4732. Vous pouvez également joindre la commission par courrier électronique à l'adresse suivante :

[email protected].

Renseignements: Karine Lavoie, Conseillère en communication, 581 925-0670, [email protected], www.facebook.com/BAPEquebec

