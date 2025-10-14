/R E P R I S E -- Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique d'Hébertville-Station - L'audience publique se poursuit le 14 octobre 2025/

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée d'Antoine Morissette, président, et de Stella Leney, commissaire, annonce le début de la deuxième partie de l'audience publique sur le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique situé sur le territoire de la municipalité d'Hébertville-Station par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean le 14 octobre 2025. Des séances pourraient s'ajouter par la suite selon la participation.

La deuxième partie de l'audience est consacrée à l'audition des mémoires et des opinions verbales des personnes et des organisations désireuses de donner leur avis à la commission.

Date : Le 14 octobre 2025



Heure : 19 h



Endroit : Salle du Clocher Saint-Wilbrod 750, rue Saint-Wilbrod, Hébertville-Station





Aussi en direct sur le site Web du BAPE

Comment participer?

Il y a plusieurs façons de donner son point de vue en deuxième partie.

D'abord, les participantes et participants peuvent s'adresser à la commission en séance publique, que ce soit pour résumer un mémoire ou s'exprimer verbalement sur le projet. La commission invite celles et ceux qui privilégient ces options à réserver une place avant le 29 septembre en remplissant ce formulaire ou, au besoin, en téléphonant au 1 800 463-4732. Les personnes n'ayant pas réservé de place auront tout de même la possibilité de prendre la parole en s'inscrivant au registre au cours des séances.

Les participantes et participants peuvent également donner leur opinion par écrit en transmettant un mémoire, un commentaire ou une image commentée avant le 9 octobre 2025. Ils doivent pour ce faire remplir le formulaire lié à l'option privilégiée ou, au besoin, acheminer le document par la poste, au 140, Grande Allée Est, bureau 650, Québec (Québec) G1R 5N6. Rappelons qu'un mémoire est simplement un document servant à exposer une opinion sur un sujet ainsi que les arguments qui la soutiennent.

Les détails concernant les modalités de participation se trouvent dans la page Je donne mon point de vue.

Comment préparer son opinion?

L'ensemble de la documentation relative au projet est disponible en version électronique dans le site Web du BAPE, où les transcriptions des séances de la première partie de l'audience et les autres documents déposés dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sont regroupés. Plusieurs documents peuvent aussi être consultés en version imprimée à la bibliothèque municipale d'Hébertville-Station.

Par ailleurs, la section Participer du site Web du BAPE offre des indications concernant la préparation d'un mémoire ou d'une opinion verbale.

Pour plus d'information, il suffit de communiquer avec le BAPE.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

