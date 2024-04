/R E P R I S E -- Pour un 15e printemps, la SAQ lance sa campagne au profit des Banques alimentaires du Québec/

MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - Bien que la belle saison rime pour la plupart d'entre nous avec un regain d'énergie et une certaine légèreté, pour des milliers de Québécois.e.s, le retour du temps doux ne change rien à leur climat d'inquiétude en raison de la précarité alimentaire qu'ils vivent quotidiennement. Pour répondre à leurs besoins, du 11 au 17 avril, la SAQ remettra un repas aux Banques alimentaires du Québec (BAQ) pour chaque produit du Québec vendu. Les clients qui désirent contribuer davantage pourront aussi faire un don à la caisse.

Des demandes en constante évolution

Les demandes d'aide alimentaire ne cessent de croître depuis plusieurs années. De nouvelles données tracent d'ailleurs un portrait toujours plus accablant. Ce sont peut-être un voisin, un ou une amie, un ou une collègue, des membres de notre famille qui, toujours plus nombreux, se tournent vers différentes ressources pour trouver de quoi se nourrir convenablement.

Depuis 2022, les demandes d'aide alimentaire répondues chaque mois ont augmenté de 14 % pour un total de 2,6 millions de demandes.

En 4 ans, le nombre de paniers de provisions distribués a doublé pour atteindre près de 682 000 paniers.

Tous services confondus (paniers de provisions, repas et collations), c'est plus de 870 000 personnes qui reçoivent de l'aide chaque mois.

Bien manger avant de bien boire

C'est en 2011, alors que le réseau des BAQ avait lancé un signal d'alarme en raison d'un manque criant de ressources, que la SAQ a elle aussi constaté l'ampleur des besoins à combler et qu'elle a fait de l'aide alimentaire sa grande cause d'entreprise. Grâce à la générosité de nos clients et à l'engagement de nos employés, ce sont plus de 18 millions de dollars qui ont été remis depuis aux BAQ pour soutenir de nombreuses familles partout à travers le Québec, dont plus de 2,6 millions de dollars l'an dernier.

De plus, depuis 15 ans maintenant, la SAQ est partenaire de la Tablée des chefs, et plus récemment, elle s'est impliquée dans l'arrondissement où se trouve son siège social, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal, avec la Cuisine collective Hochelaga- Maisonneuve (CCHM). Avec cet organisme bien enraciné dans le secteur, nous avons contribué à la mise en place d'un potager urbain et d'une imposante serre qui est en activité plus de 10 mois par année et dont les récoltes, tant du potager que de la serre, sont entièrement dédiées à nourrir les gens du quartier de notre arrondissement.

Pour en savoir plus sur ces initiatives, écoutez ces épisodes de notre balado Sous le bouchon La CCHM : Cultiver l'entraide, Les Banques alimentaires du Québec et Partenariats de cœur.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 32 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à près de 1 300 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à plus de 870 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. www.banquesalimentaires.org

