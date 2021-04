/R E P R I S E -- Pont Pierre-Laporte - Entraves majeures cet été : déplacements interrives non essentiels à éviter/

LÉVIS, QC, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports réalisera cet été des travaux d'envergure sur le pont Pierre-Laporte, lesquels occasionneront à deux reprises des entraves majeures à la circulation.

Les périodes ciblées pour effectuer les travaux sont les suivantes :

entre le 26 juin et le 15 juillet ;

; entre le 3 et le 20 août.

Des précisions quant aux dates seront apportées prochainement. Durant ces deux périodes, les travaux seront exécutés de manière intensive, soit 24 heures sur 24, pendant un maximum de 10 jours consécutifs. De plus, une seule voie sera ouverte à la circulation en tout temps, dans chaque direction.

Afin de minimiser les répercussions de ces entraves exceptionnelles, qui entraîneront une forte congestion routière de part et d'autre du pont, la coopération de toutes et tous sera essentielle. Pendant les travaux, il sera recommandé, autant que possible, d'opter pour le télétravail et d'éviter les déplacements interrives non essentiels. Il est à noter que la circulation sur le pont de Québec sera maintenue en tout temps, dans chaque direction.

Par ailleurs, de concert avec ses divers partenaires, le Ministère travaille à mettre en place des mesures visant à faciliter les déplacements des usagers et à assurer la sécurité de toutes et tous lors de ces périodes de travaux.

Ces travaux sont requis pour procéder, de façon durable et efficiente, au remplacement complet de la membrane d'étanchéité et de l'enrobé sur le tablier du pont. Ainsi, les usagers de la route pourront bénéficier d'un confort de roulement adéquat pendant de nombreuses années.

Pour plus de détails sur le projet, visitez le site Web du Ministère au cours des semaines précédant les travaux.

Pour planifier vos déplacements et connaître l'état du réseau routier, consultez Québec 511.

Suivez-nous également sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/