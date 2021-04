/R E P R I S E -- Plan d'action en verdissement 2021 - Plus de 2 M$ alloués à la réalisation de projet de verdissement dans MHM cette année/

MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le printemps revient et, avec lui, la joie de voir la verdure renaître! Très sensibilisé à l'importance de verdir Montréal pour mieux faire face aux changements climatiques, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) est fier de diffuser, après un hiver de préparation, son Plan d'action en verdissement 2021.

Avec ce plan d'action, l'arrondissement intensifie encore ses efforts en verdissement et continue à redresser le déficit vert de MHM, tel qu'il s'y est engagé dans sa déclaration d'action adoptée en 2019. Ainsi, pour 2021, plus de 2 M$ seront alloués à la réalisation des actions de verdissement présentées dans le Plan, sans compter l'ensemble des investissements en ressources humaines qui permettront de concrétiser ces projets sur le terrain. De plus, 1,1 M$ du budget total sera entièrement dédié à la plantation d'arbres sur le domaine public.

« Il s'agit d'une offensive, à la fois, massive pour l'arrondissement et collective pour notre communauté. J'invite d'ailleurs la population à y participer à la hauteur de ses capacités, par exemple en décorant son balcon, en plantant devant chez soi, en planifiant, aménageant ou entretenant une ruelle verte, en fleurissant un carré d'arbre ou en cultivant un jardinet dans un jardin communautaire », a indiqué le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

« Le verdissement collectif constitue une arme très efficace contre les effets du réchauffement climatique et un point central de la transition écologique que nous avons amorcée. Ainsi, nous avons le pouvoir de transformer un îlot de chaleur en îlot de végétation et de fraîcheur ou bien d'améliorer l'alimentation des ménages plus démunis. Plus nous planterons et sèmerons, plus nous profiterons des nombreux bienfaits de la végétation dans nos quartiers », a-t-il ajouté.

Projets prévus pour 2021

Voici les principaux projets du Plan d'action en verdissement 2021, répartis en trois catégories :

Projets annuels

Planter un total de 1 700 arbres de gros calibre dans les rues, les parcs et aux abords des parcs canins, et entretenir en continu la forêt urbaine.

Recouvrir avec un couvre-sol écologique 61 nouvelles fosses et banquettes en trottoir ainsi que des terre-pleins - la population pourra en adopter des parcelles pour les végétaliser.

Tenir la campagne d'embellissement et de verdissement, au cours de laquelle plus de 90 000 végétaux seront distribués gratuitement à la population.

Réaliser et terminer, en collaboration avec les citoyens et l'Éco-quartier MHM, 8 nouvelles ruelles vertes et, pour la première fois, améliorer 3 ruelles vertes par l'ajout de végétaux.

Projets phares



Créer, à la bibliothèque Maisonneuve, la première grainothèque de l'arrondissement - les citoyens pourront y « emprunter » des semences et rapporter les graines récoltées.

Mettre en valeur les boisés de l'arrondissement, notamment en plantant 250 arbres au parc Félix‑Leclerc et en recueillant des données au boisé du parc Francesca-Cabrini.

Favoriser l'agriculture urbaine : créer 2 vergers urbains aux parcs Clément-Jetté et Dupéré, développer les jardins communautaires, notamment avec l'ouverture du jardin Clément-Jetté, mettre des plantes nourricières dans les bacs qui sécurisent les ruelles et aménager le premier potager en permaculture et en libre-service au parc Sarah-Maxwell.

Retirer par le biais de différents projets près de 1 450 mètres carrés de surface minéralisée pour faire place à de la verdure, soit l'équivalent de la taille du parc Napoléon-Sénécal.

Créer un axe vert de mobilité entre les parcs Thomas- Chapais et de la Promenade-Bellerive en déminéralisant dans un premier temps les trottoirs du boulevard Pierre-Bernard, entre les rues Hochelaga et de Marseille .

Projets de réglementation



Adopter, pour le règlement d'urbanisme, deux séries de modifications qui assureront une transformation du territoire en accord avec la transition écologique. Voir la première série de modifications.

première série de modifications. Maintenir les négociations pour les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), de sorte que les futurs immeubles privés soient plus écologiques et leurs terrains, plus verdis.

Continuer de surveiller de près les opportunités de développement qui offrent un potentiel de verdissement et de gestion responsable des eaux de pluie dans nos secteurs en développement (Assomption Nord et Assomption Sud-Longue-Pointe).

En menant toutes les actions prévues au Plan d'action en verdissement 2021, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve fait cause commune avec la Ville de Montréal et les autres arrondissements montréalais pour réaliser l'important Plan climat 2020-2030. L'objectif : rendre Montréal carboneutre d'ici 2050 et plus forte face aux changements climatiques.

