/R E P R I S E -- Partage des données médicales : les archivistes médicaux appuient l'idée d'une commission parlementaire/

SHERBROOKE, QC, le 30 août 2020 /CNW Telbec/ - L'AGISQ, la voix des archivistes médicaux du Québec, appuie l'idée d'une commission parlementaire afin de faire le point sur le partage des données médicales des Québécoises et Québécois. Cette commission parlementaire permettrait notamment à la population de savoir quels sont les projets en cours au sein du gouvernement relativement à cet enjeu et, plus particulièrement, de connaître les intentions gouvernementales en lien avec le sujet. En effet, selon l'AGISQ, de nombreuses informations contradictoires circulent en ce moment et il ne semble pas y avoir d'orientations claires quant à cet enjeu au sein du gouvernement du Québec.

« Nous sommes très préoccupés par ce que nous avons entendu au cours des derniers jours. Que compte faire le gouvernement avec les données médicales qui sont détenues par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) et les autres organismes gouvernementaux? Qu'en est-il du consentement des patients? De l'intérêt public? Une commission parlementaire permettrait de rassurer les citoyens quant au partage de leurs données médicales avec des tiers, comme des entreprises pharmaceutiques. Cette commission nous permettrait également de connaître, une fois pour toutes, les intentions du gouvernement du Québec dans ce dossier », déclare M. Alexandre Allard, président de l'AGISQ.

En ce sens, l'AGISQ recommande de bonifier les mécanismes de contrôle de la RAMQ, particulièrement afin que les délais et la gestion de l'éthique soient optimisés. L'AGISQ recommande également qu'une analyse indépendante soit réalisée au sein de la RAMQ concernant la gestion de la sécurité des données médicales. En outre, l'AGISQ rappelle le besoin criant de formation continue en matière de codification de l'information médicale dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux.

À propos de l'AGISQ

L'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec (AGISQ) est la voix des archivistes médicaux du Québec. Elle est la seule association représentant les archivistes médicaux de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. L'AGISQ est reconnue pour son expertise en matière de formation, en gestion de l'information médicale et dans le domaine des technologies de l'information en santé et services sociaux. Les archivistes médicaux jouent un rôle de premier plan concernant la codification des informations dans le dossier médical des usagers, l'accès à l'information, la confidentialité et la sécurité de l'information.

Simon Pierre Côté, 581 985-8774

