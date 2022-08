/R E P R I S E -- Parler de surdose pourrait sauver une vie !/

MONTRÉAL, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - En cette journée internationale de sensibilisation aux surdoses des lumières mauves s'allumeront un peu partout en signe de solidarité aux victimes de la crise des surdoses et leurs proches. En effet, le pont Samuel De-Champlain, la BAnQ, la Grande Roue de Montréal, la Tour du Stade olympique, les Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles ainsi qu'une ribambelle d'organismes communautaires aux quatre coins de la province ont répondu à l'appel de l'Association Québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues et de Mom stop the harm.

Selon Sophie Sénécal, chargée de l'opération Illumination, « Au Québec depuis deux ans, une personne par jour meurt de surdose, et la situation s'est tragiquement détériorée selon les plus récentes données de l'Institut national de la santé publique (INSPQ). On est passé de 33 à 39 décès par mois. Cette crise de santé publique touche une variété de personnes et frappe dans toutes les régions, peu importe le milieu. Elle s'attaque à des personnes qui consomment sur une base régulière ou occasionnelle, ou encore qui ont reçu une prescription »

Selon Chantal Montmorency coordonnatrice de L'AQPSUD « Aujourd'hui, pratiquement tout le monde connait de près ou de loin une personne qui a fait une surdose. C'est un deuil lourd à porter pour les proches qui vivent leur peine dans l'isolement en raison de la criminalisation des personnes qui consomment des drogues -d'autant plus lourd pour les partenaires de consommation qui sont souvent exclu.es des cérémonies funéraires en raison de la stigmatisation entourant les membres de notre communauté. Nous ne voulons plus pleurer nos amies, nos enfants, nos amours et notre famille en silence. »

L'AQPSUD qui organise la journée internationale de sensibilisation aux surdoses depuis près de 10 ans se réjouit de la participation à l'opération Illumination cette année. De Laval à Fermont, en passant Québec, Saint-Jérôme et Sept-Îles, des groupes communautaires, des municipalités et des entreprises vont parler de la crise des surdoses. L'organisme espère que cet important mouvement citoyen aura un écho auprès du gouvernement afin que des changements concrets soient mis en place comme la décriminalisation des drogues et le safe suply.

Une soirée de commémoration est prévue à la place Émilie Gamelin à Montréal le 31 août de 16h à 18h. Pour connaitre la liste des activités en lien avec le 31 août, nous vous invitons à consulter notre site web : https://aqpsud.org/

SOURCE Association Québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD)

Renseignements: Sophie Sénécal, Chargée de l'opération Illumination, AQPSUD, 438-378-9436, [email protected]; Isabelle Fortier, Leader régionale - Moms Stop the Harm, (418) 809-6118; Mélissa Morin, Tandem Mauricie, [email protected]; Jennifer Ricou, Chez Doris, [email protected]