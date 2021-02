RED DEER, AB, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel annonce la fermeture temporaire de son usine d'abattage, de découpe et de désossage de porcs de Red Deer, en Alberta. Malgré les protocoles de dépistage et le renforcement des mesures sanitaires en place, ainsi que l'étroite collaboration des services de l'Alberta Health Services (AHS) pour faire face à une résurgence des cas positifs de Covid-19 parmi les employés de l'usine, la direction d'Olymel estime que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre les opérations habituelles de manière sécuritaire et efficace.

Après en avoir informé le syndicat, la direction d'Olymel a élaboré un plan de fermeture temporaire ordonnée pour une durée indéterminée. Au cours des prochains jours, la direction de l'usine va mobiliser le personnel nécessaire à la cessation des opérations et à une fermeture complète de l'établissement dans les meilleurs délais. Les mesures sanitaires en vigueur à l'usine seront toujours en application pendant les opérations de fermeture et la direction d'Olymel sera en contact avec les responsables d'Alberta Health Services afin de poursuivre une collaboration étroite avec cette organisation.

Olymel souhaite vivement que tous les employés de l'usine de Red Deer qui ont reçu un diagnostic positif à la Covid-19 recouvre rapidement la santé. L'entreprise fera des suivis auprès de tous les employés afin de s'assurer que leur période de quarantaine est respectée et encouragera fortement tout le personnel à se faire tester avant le retour au travail. Olymel poursuivra également les enquêtes en cours pour déterminer ce qui a pu provoquer une éclosion de cas de Covid-19 aussi importante depuis le 20 janvier dernier.

La direction d'Olymel a également informé tous les fournisseurs de porcs de l'usine de Red Deer de la situation et a suspendu toutes les livraisons attendues jusqu'à nouvel ordre.

SOURCE Olymel s.e.c.

Renseignements: Richard Vigneault, Communications corporatives, (514) 497-1385, (450) 771-0400 ou 1-800-463-7568