/R E P R I S E -- Mise à jour : offre de service à l'occasion de l'Action de grâce et annulation des travaux prévus sur exo1 Vaudreuil-Hudson/

MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Exo avise la clientèle de ses réseaux de trains, de transport régulier par autobus et de transport adapté que des horaires spéciaux seront en vigueur à l'occasion de l'Action de grâce, le lundi 12 octobre 2020. Nous invitons la clientèle à planifier ses déplacements.

Pour plus d'information et les options de transport lors de l'Action de grâce, visitez exo.quebec/avis ou consultez l'application CHRONO.

Annulation des travaux sur la ligne exo1 Vaudreuil-Hudson

Les travaux prévus les 11 et 12 octobre, de 6 h à 16 h, entre les gares Vaudreuil et Dorion, sont annulés . Les mesures alternatives prévues en raison de ces travaux sont également annulées.

Tous les trains de la ligne exo1 Vaudreuil-Hudson circuleront normalement selon l'horaire du dimanche.

Ligne exo2 Saint-Jérôme

Du 10 au 12 octobre, entre les gares Saint-Jérôme et Blainville , en raison de la réfection d'un ponceau ferroviaire.

Les trains circuleront uniquement entre les gares Blainville et De la Concorde du 10 au 12 octobre. Les clients de la gare Saint-Jérôme qui désirent prendre le train sont invités à emprunter la ligne d'autobus 9 d'exo Laurentides en direction de la gare Sainte-Thérèse. Cette ligne se rend également à la station de métro Montmorency. Exceptionnellement, les titres TRAIN seront acceptés à bord de la ligne 9.

Horaires en vigueur le 12 octobre

Train

exo1 Vaudreuil-Hudson Horaire du dimanche exo2 Saint-Jérôme Horaire de fin de semaine exo3 Mont-Saint-Hilaire Aucun service exo4 Candiac Aucun service exo5 Mascouche Aucun service Navette ferroviaire Deux-Montagnes/Bois-Franc Aucun service

Autobus

exo Terrebonne-Mascouche Service du samedi exo Laurentides Service du samedi exo L'Assomption Service du samedi exo Sud-Ouest Service du samedi exo Haut-Saint-Laurent Service du samedi exo Roussillon Service du samedi exo Le Richelain Service du samedi exo Chambly-Richelieu-Carignan Service du samedi exo Sainte-Julie Service du samedi exo Vallée du Richelieu Service du samedi exo Sorel-Varennes Service du samedi exo La Presqu'Île Service du samedi

Transport adapté

Secteur Marguerite-D'Youville Heures de service du samedi Secteur Vallée-du-Richelieu Heures de service du samedi Secteur TARSO (Rive-Sud-Ouest) Heures de service du samedi Secteur Laurentides Heures de service du samedi Secteur Terrebonne-Mascouche Heures de service du samedi Secteur L'Assomption Heures de service du samedi

Il est à noter que pour l'ensemble du territoire, tous les déplacements réguliers en transport adapté sont annulés, sauf les déplacements pour raisons médicales.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Gina Guillemette, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]

Liens connexes

https://exo.quebec/