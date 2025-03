Du folk à l'électro : Charlotte Cardin, Loud, Matt Lang, Geoffroy, Québec Redneck et bien plus !

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - Le Mélo Festival dévoile la programmation complète de sa première édition, qui se déroulera du 6 au 8 juin 2025 à la Plaza Repentigny. Cet événement, inédit en banlieue de Montréal, promet une expérience immersive exceptionnelle. Avec plus de 25 artistes de renom, le festival fera vibrer les festivaliers au son de la musique québécoise et canadienne, célébrant ainsi la richesse des genres et des talents d'ici.

Voici la programmation de la première édition du Mélo Festival qui aura lieu du 6 au 8 juin 2025 à la Plaza Repentigny. (Groupe CNW/Mélo Festival Inc.)

DEUX SCÈNES, TROIS JOURS DE MUSIQUE EN CONTINU

Les festivaliers pourront vivre une immersion totale grâce à une programmation variée répartie sur deux scènes distinctes :

Scène Ciel Ouvert (à l'extérieur) : Un cadre enchanteur en plein air où chaque soirée offrira une ambiance unique, adaptée aux styles musicaux du moment. Folk, country, pop et les grands classiques québécois rythmeront cette scène sous les étoiles, créant une atmosphère chaleureuse et festive.

(à l'extérieur) : Un cadre enchanteur en plein air où chaque soirée offrira une ambiance unique, adaptée aux styles musicaux du moment. Folk, country, pop et les grands classiques québécois rythmeront cette scène sous les étoiles, créant une atmosphère chaleureuse et festive. Scène Évasion (à l'intérieur) : Un espace vibrant et intime conçu pour prolonger la fête jusqu'à tard dans la nuit. Avec une programmation électrisante mettant en vedette des DJ électro et afrohouse, cette scène promet une immersion totale dans des rythmes envoûtants.

Pour profiter pleinement du festival et avoir accès aux deux scènes, les festivaliers devront se munir du billet Évasion Totale. Ce billet, disponible en quantité limitée, est requis pour accéder aux deux scènes.

UNE PROGRAMMATION RYTHMÉE ET DIVERSIFIÉE

Le vendredi, le festival débutera en force avec une grande soirée folk et country sur la scène Ciel Ouvert, plongeant les festivaliers dans une ambiance festive. Pendant ce temps, la scène Évasion accueillera des groupes électro « live » qui tiendront la scène jusqu'à 2 AM. Le samedi, la scène Ciel Ouvert vibrera au rythme de la musique pop avec des performances enflammées, tandis que la scène Évasion offrira une immersion dans l'univers électro et afrohouse avec des DJ qui feront danser la foule. Enfin, le dimanche, les festivaliers pourront assister à un spectacle gratuit pour les enfants en matinée, suivi de légendes de la musique québécoise en après-midi, une occasion parfaite pour se détendre avec des chaises de camping et profiter d'une ambiance chaleureuse en famille.

Les places étant limitées pour la scène intérieure, il est recommandé de réserver rapidement. Les billets journaliers et 3 jours sont maintenant en vente sur www.melofestival.com.

Merci aux partenaires majeurs du projet pour leur précieux soutien : Bud Light, Distillerie 3 Lacs, Flordeco Repentigny, Chevrolet Repentigny et Équipe Granger.

À PROPOS DU MÉLO FESTIVAL

Le Mélo Festival est une célébration musicale inclusive et diversifiée, créée pour rassembler les communautés autour de la musique. Porté par une passion pour les talents locaux et internationaux, il offre une programmation éclectique qui mêle folk, électro, pop et classiques québécois. Avec pour mission de démocratiser l'accès à la musique et de créer des moments inoubliables, le festival reflète des valeurs d'inclusivité, d'accessibilité et de découvertes culturelles, tout en enrichissant la scène musicale de la banlieue est de Montréal.

Pour plus d'informations : www.melofestival.com | @melo.festival | Melo Festival

