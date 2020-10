MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Max Parrot, planchiste professionnel, olympien et survivant du cancer du sang, se joindra à plus de 50 000 personnes de tout le pays pour participer à Illumine la nuit, l'événement annuel phare de la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC). Pour la première fois dans l'histoire de l'organisation, l'événement Retrouvons la lumière sera diffusé à l'échelle nationale le 24 octobre à 19 h (HE). Les Canadiens immunodéprimés, comme les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic et celles en traitement, pourront participer et interagir en temps réel avec la communauté des cancers du sang. En raison de la pandémie, Illumine la nuit sera différent et pareil à la fois, car des communautés de partout au pays se réuniront virtuellement pour rendre hommage aux personnes touchées par un cancer du sang et commémorer les victimes.

« Toutes les 23 minutes, une personne reçoit un diagnostic de cancer du sang au Canada, indique Alicia Talarico, présidente de la SLLC. Dans le cadre d'une pandémie, Illumine la nuit peut contribuer à faire en sorte que la communauté des cancers du sang du Canada ne soit pas laissée pour compte et nous permet de continuer à investir dans la recherche ainsi que dans des programmes et services cruciaux qui sauvent des vies. »

Illumine la nuit, qui en est maintenant à sa 16e édition, permettra de sensibiliser les gens et de recueillir des fonds pour la recherche sur les cancers du sang, ainsi que pour les programmes et services essentiels qui soutiennent les Canadiens à chaque étape de leur combat contre le cancer du sang. Cette année, les participants se réuniront grâce à la technologie pour partager des histoires, se souvenir des êtres chers disparus et rendre hommage à ceux qui sont atteints d'un cancer du sang. Illumine la nuit génère la plus grande partie du financement de la recherche sur les cancers du sang et, en 2019, les participants à l'événement ont recueilli 6,6 millions de dollars.

En 2018, Max Parrot a reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien, un type de cancer qui touche les globules blancs. Moins d'un an plus tard, et seulement deux mois après la fin de son traitement contre le cancer, Max a remporté l'or à l'épreuve du Big Air lors des X Games d'Oslo, en Norvège. Depuis, il poursuit sur cette lancée et a remporté récemment l'épreuve du Big Air aux prestigieux X Games d'Aspen - 13 mois après avoir reçu un diagnostic de cancer du sang. Cet été en Norvège, il a remporté l'or à l'épreuve du Slopestyle et l'argent à l'épreuve du Big Air aux X Games. Max a décroché le plus grand nombre de médailles en Big Air dans l'histoire des X Games.

L'an dernier, Max Parrot s'est associé à la SLLC pour sensibiliser les gens et amasser des fonds pour la recherche sur les cancers du sang ainsi que pour soutenir les Canadiens touchés par la maladie et leurs familles. « La raison de mon partenariat avec la Société de leucémie et lymphome du Canada est évidemment très personnelle, a indiqué Max Parrot. Mon but est d'inciter les Canadiens à soutenir cette cause jusqu'à ce que nous trouvions un remède. »

La SLLC est le principal organisme de santé bénévole sans but lucratif dont la mission consiste à trouver des remèdes contre les cancers du sang et à assurer l'accès des patients à des traitements vitaux. Chaque année, plus de 23 000 Canadiens reçoivent un diagnostic de cancer du sang. Grâce à ses programmes de financement, la SLLC a investi plus de 40 millions de dollars dans la recherche pour mieux comprendre les causes sous-jacentes de la maladie, mettre au point de meilleurs traitements et sauver plus de vies. Les fonds recueillis à l'occasion d'Illumine la nuit serviront à :

financer la recherche pour faire progresser les traitements ciblés qui sauvent des vies;

fournir des services, de l'information et du soutien aux patients et aux proches aidants;

diffuser de l'information à l'intention des professionnels de la santé et de la communauté des cancers du sang.

Il y a bien des façons d'accroître la sensibilisation et de témoigner votre soutien aux Canadiens atteints d'un cancer du sang. Visitez le site Web d'Illumine la nuit à Illuminelanuit.ca pour faire un don et en savoir plus. La diffusion sera disponible sur YouTube, Facebook et Illuminelanuit.ca.

À propos de l'événement Illumine la nuit

Maintenant à sa 16e édition, Illumine la nuit, l'événement annuel phare de la Société de leucémie et lymphome du Canada, réunit la communauté des cancers du sang sous le signe de la célébration, de la commémoration et de l'espoir. En 2019, plus de 6,6 millions de dollars ont été recueillis au profit de la recherche et des programmes cruciaux. Même si les Canadiens ne marcheront pas ensemble cette année en raison de la COVID-19, les équipes de collecte de fonds d'Illumine la nuit travaillent activement à recueillir des fonds pour la communauté des cancers du sang. Pour célébrer leurs réalisations, honorer les héros de la communauté et nous souvenir des êtres chers disparus, la Société de leucémie et lymphome du Canada organisera un événement virtuel Illumine la nuit qui sera diffusé à l'échelle nationale le 24 octobre 2020, à 19 h (HE). Pour en savoir plus, visitez le site Illuminelanuit.ca.

Pour vous tenir au courant, suivez les mots-clics #Retrouvonslalumière #Illuminelanuit et #vaincrelecancerdusang.

À propos de la Société de leucémie et lymphome du Canada

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est le plus grand organisme de santé bénévole canadien se consacrant au financement de la recherche sur les cancers du sang. La SLLC finance la recherche vitale sur les cancers du sang dans tout le pays et fournit de l'information et des services de soutien gratuits aux personnes atteintes d'un cancer du sang et à leurs proches. Notre mission est de guérir la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome, et d'améliorer la qualité de vie des Canadiens touchés par les cancers du sang.

Pour obtenir de l'information personnalisée sur la maladie, les traitements et les services de soutien, communiquez avec notre personnel au 1-833-222-4884. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Visitez le site sllcanada.org pour en savoir plus.

