/R E P R I S E -- Les personnes handicapées et leurs proches vous disent MERCI/

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - À quelques jours du 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées, un nouveau rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ) vient de nouveau mettre en lumière une des promesses des 15 dernières années, cette fois-ci la transition des jeunes handicapés vers la vie active (TEVA). Soulignant une des ratés de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, le VGQ détaille les incohérences des ministères et de l'organisme en charge de la solution, martelant une fois de plus un appel à la cohérence de l'appareil gouvernemental et au respect du Législateur. Pas de quoi fêter! La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) n'a jamais vu comme une victoire la dénonciation d'un échec. Au fil des années, cette TEVA était devenue pour nous comme le Père Noël, tout le monde en avait entendu parler, personne ne l'avait vu et plus grand monde n'y croyait.

La résilience collective, thème de cette journée internationale 2020, nous amène aujourd'hui à profiter de chaque tribune pour dire un grand merci plutôt qu'à déplorer. La résilience collective, c'est en effet l'essentiel de ce qui permet semaine après semaine à des centaines de milliers de personnes handicapées et leurs proches de passer à travers la crise actuelle et ses effets délétères. Alors merci du fond du cœur à celles et ceux qui, au quotidien, font que la crise est moins lourde sur nos épaules. Merci à celles et ceux qui, parfois même, se sont mis, se mettent et se mettront à la limite pour nous permettre de vivre plus que de survivre. À travers les quelques exemples qui suivent, ce sont à toutes ces personnes que vont nos pensées, à ce que plusieurs voient comme celles qui sont au bas de l'échelle et que nous savons à nos côtés.

Merci à toi, le bon diable du chèque emploi-service qui m'a évité de rejoindre le paradis du CHSLD et de ses anges, à toi qui es resté pour que je reste chez moi ;

Merci à toi, le personnel de la SAQ comme de la SQDC qui m'ont fait entrer et ramener à mon transport adapté plutôt que gérer la file d'attente avec mon chien-guide sans distanciation physique ;

Merci à toi, le commis du dépanneur qui fait le tour du plexiglass pour m'aider avec ce maudit terminal de paiement que mes mains ne peuvent atteindre ;

Merci à toi, le personnel du traversier qui m'a permis de me rendre au travail en sécurité en me guidant avec respect ;

Merci à toi, le pharmacien qui a abaissé un instant ton masque pour que je puisse lire sur tes lèvres ;

Merci à toi, le chauffeur de taxi qui a continué à faire du transport adapté malgré les risques et la PCU ;

Merci à toi, le personnel de l'école qui m'a amené les affaires de ma fille malgré les règles et pourtant en toute sécurité ;

Merci à toi, le chauffeur d'autobus qui m'a laissé entrer par l'avant même si tu n'avais pas le droit ;

Merci à toi, la coiffeuse qui est venue à mon domicile pour que je puisse de nouveau me regarder dans une glace ;

Merci à toi, l'inconnue qui a répondu à mon appel sur les réseaux sociaux et m'a apporté les masques de ton père qui venait de décéder quand le CLSC me disait non prioritaire pour en obtenir malgré plus de 50 heures de services à domicile ;

Merci à toi, le personnel de l'épicerie qui m'a offert la livraison dès le début de la crise, avant que votre bannière ne songe à le dire publiquement.

La résilience collective n'est pas l'affaire de tout le monde, elle l'est de chacune, de toute personne qui décide de faire ce qu'elle peut et même au-delà pour qu'autour d'elle, les gens vivent mieux.

Bonne journée internationale des personnes handicapées!

La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN), organisme à but non lucratif incorporé en 1985, a pour mission de rendre le Québec inclusif afin d'assurer la participation sociale pleine et entière des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leur famille. Elle regroupe plus de 40 organismes et regroupements nationaux et régionaux de personnes ayant tout type de limitations fonctionnelles.

SOURCE COPHAN

Renseignements: Véronique Vézina, directrice générale par intérim 418 576-9750