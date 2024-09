/R E P R I S E -- LES HÉROS DU COLISÉE DE ROME PROLONGENT LEUR SÉJOUR AU MUSÉE DE LA CIVILISATION/

QUÉBEC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - À la suite du succès retentissant de Gladiateurs : Héros du Colisée, le Musée de la civilisation est heureux d'annoncer que celle-ci sera prolongée jusqu'au 14 octobre. Une occasion unique pour plonger dans l'univers fascinant de ces combattants légendaires.

Est-ce que tous les gladiateurs connaissaient une fin tragique ? Quel était leur entraînement ? Quel personnage célèbre a réellement existé ? Vous trouverez réponse à ces questions et plus encore en parcourant cette impressionnante exposition internationale, arrivée tout droit de l'Italie.

Pour pousser l'expérience un peu plus loin, les familles pourront participer à une activité éducative, Une journée au Ludus, qui permet de plonger dans la vie quotidienne des gladiateurs, les samedis et dimanches en continu. Inclus avec le droit d'entrée. Pour les 8 ans et plus.

Également à ne pas manquer, le mercredi 18 septembre à 19 h, une conférence de Pierre-Luc Brisson, Gladiateurs, héros du Colisée : entre mythe et histoire, qui vous invite à aller au-delà de l'imaginaire trompeur souvent véhiculé par la littérature et le cinéma et à découvrir les aspects plus réels de la vie des gladiateurs. Tarif régulier : 12 $. Gratuit pour les abonné(e)s et les étudiant(e)s. Réservation requise.

Cette exposition est conçue et produite par Contemporanea Progetti et Expona, organisée par la Dre Rossella Rea, archéologue et ancienne directrice du Colisée de Rome, en collaboration avec la Dre Federica Rinaldi (Parc archéologique du Colisée, Rome), la Dre Sara Colantonio et la Dre Carlotta Caruso (Musée National Romain, Rome).

À venir…

En décembre, le Musée de la civilisation accueillera Foules (titre de travail), une exposition qui fut présentée du 18 octobre 2022 au 6 août 2023 à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris.

Tout le monde a déjà eu une bonne ou une mauvaise expérience de la foule. Au milieu des autres, nous nous sentons parfois empreints d'enthousiasme et d'autres fois, bousculés dans tous les sens. De ces interactions émergent de nombreux phénomènes collectifs qui seront décortiqués dans cette exposition, en s'appuyant sur les plus récents principes de la recherche interdisciplinaire.

Une exposition conçue par la Cité des Sciences et de l'Industrie, en partenariat avec le Max Planck Institute for Human Development et adaptée par le Musée de la civilisation.

Toujours à l'affût de grandes expositions internationales en tournée à travers le monde, le Musée de la civilisation est également fier de présenter, en juillet 2025, Titanic, l'exposition, qui mettra en lumière la construction et l'organisation de la vie à bord de ce mythique transatlantique, le plus célèbre du 20e siècle. Cette exposition est une réalisation de Musealia, une firme espagnole reconnue sur la scène internationale, depuis maintenant plus de 20 ans, qui se démarque par ses projets sur des événements historiques significatifs et pour la gamme d'émotions qu'ils font vivre aux publics.

C'est grâce au soutien de 500 000 $, issu de l'Entente de développement culturel dans le cadre de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État, que cette exposition sera présentée à Québec en exclusivité canadienne. Rappelons que Gladiateurs : Héros du Colisée a pu bénéficier de ce même financement.

