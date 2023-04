/R E P R I S E -- Les Banques alimentaires du Québec ont besoin de vous!/

MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - En 2022, les Banques alimentaires du Québec (BAQ) ont répondu à une demande historique : 2,2 millions de demandes d'aide en un mois; du jamais vu dans leur histoire. 62 % des organismes ont déclaré avoir manqué de denrées par leurs sources d'approvisionnement usuelles. La grande majorité a dû se résoudre à faire des achats. Jamais la demande pour l'aide alimentaire n'a atteint de tels niveaux et celle-ci continuera à augmenter dans l'incertitude économique actuelle.

Une pression sans précédent s'exerce sur les BAQ et leurs organismes membres, et ce, à travers tout le Québec. Le contexte est unique : une demande à la hausse, des coûts d'opération soumis à la présente inflation, un accès difficile à des denrées en quantité suffisante, et une pénurie de main-d'œuvre et de bénévoles, notamment.

C'est pourquoi à l'approche de la longue fin de semaine pascale, où de nombreuses familles québécoises n'auront malheureusement pas la chance d'avoir une table bien garnie, la Société des alcools du Québec (SAQ) demande, une fois de plus, à ses client.es de faire preuve de solidarité et générosité.

Ainsi, du 6 au 12 avril inclusivement, chaque client de la SAQ et tous les Québécois sont invités à supporter les BAQ dans une de nos quelque 400 succursales ou encore en ligne.

4 façons simples de contribuer :

- Faire un don à la caisse en magasin;

- Acheter un produit québécois ce qui équivaudra à la remise d'un repas aux BAQ;

- Contribuer en ligne sur le site Internet des Banques alimentaires du Québec;

- Et comme c'est le cas en tout temps, acheter un produit d'emballage aux couleurs de la SAQ et une partie des profits sera versée directement aux BAQ.

Une cause portée par nos employés partout au Québec

« Depuis 14 ans maintenant, ce sont nos employés qui portent cette cause auprès de nos clients dans toutes les régions du Québec. Des défis se lancent entre nos équipes en succursale pour amasser des fonds, d'autres s'impliquent localement, dans des organismes d'aide alimentaire. Cette générosité qui se vit chez nous, c'est le reflet de nos valeurs profondes » a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

Une aide essentielle aux BAQ

« Nous l'avons souvent dit depuis l'arrivée de la pandémie, les organismes d'aide alimentaire jouent un rôle primordial pour resserrer les mailles de notre filet social collectif. C'est d'autant plus vrai avec l'inflation actuelle qui rend vulnérables de nombreux Québécois. C'est pourquoi nous sommes heureux de compter sur des partenaires engagés comme la SAQ, ses employés et ses clients qui nous offrent un soutien inestimable, et ce, quelle que soit la nature de leur contribution. Merci infiniment de nous aider à faire une différence! » a renchéri Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 32 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 200 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à plus de 670 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. www.banquesalimentaires.org

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 426 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et au savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 44 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 76 pays. En 2021-2022, la SAQ a remis plus de 2,0 G$ au Trésor québécois, appuyé près de 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM, suivez-nous sur Twitter @LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Renseignements: Linda Bouchard, Relations médias SAQ, [email protected], 514 916-0293