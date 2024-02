SAINT-SAUVEUR, QC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Le 29 février 2024, de 17h00 à 19h30, nous présenterons un événement juridique en ligne innovant visant à promouvoir la sensibilisation et la défense des droits des personnes handicapées, intitulé « Justice accessible et droits de la personne pour les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple (SCM) ».

L'éligibilité de la formation pour cet événement destiné aux avocats a été confirmée par le Barreau du Québec pour la formation continue obligatoire, pour une durée de 2 ½ heures.

Parmi les conférenciers de renom, on retrouve des avocats : Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ) ; Julius Grey (Grey Casgrain, S.E.N.C.), Patrick Martin-Ménard (Ménard, Martin, Avocats), Pierre-Luc Fréchette, Robert Lattanzio, et John Molot, MD. Sont également présents un conseiller en éducation de la Commission des droits de la personne du Québec, des représentants des Associations en santé environnementale du Québec et du Canada, et de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN).

L'avocat Patrick Ménard, l'un des principaux orateurs de l'événement, a déclaré : « Ce que nous constatons souvent avec la sensibilité chimique multiple, c'est que ces diagnostics sont très souvent mal compris par le personnel soignant et même par les médecins ». Consultez l'interview sur ce lien. Il ajoute : « Si un patient présente une sensibilité chimique multiple et demande à être soigné par un professionnel qui ne porte pas de parfum, le professionnel qui le reçoit doit tenir compte de ces préoccupations. Dans une situation où les besoins ou les préoccupations d'un patient ne sont pas pris en compte, le patient peut déposer une plainte auprès du médiateur de l'hôpital où il reçoit des soins de santé ». L'interview peut être visionnée sur ce lien. Julius Grey, avocat renommé spécialisé dans les droits de la personne, a également fait une déclaration forte en faveur de ce handicap, et son interview est disponible ici.

Lien d'inscription ** Description et ordre du jour ** Conférenciers ** Page web ** Sans Fragrance

L'événement propose des sessions informatives animées par d'éminents professionnels du droit qui se pencheront sur le paysage juridique entourant le handicap, mettant en lumière les développements récents dans ce domaine, les défis auxquels les personnes sont confrontées et les possibilités d'amélioration de la défense des droits. Les participants auront l'occasion d'acquérir des connaissances sur les cadres juridiques qui soutiennent les droits des personnes handicapées, ce qui leur permettra de mieux comprendre les problèmes auxquels sont confrontées les personnes vivant avec la SCM.

Au Canada, plus de 1,1 million de personnes ont reçu un diagnostic de SCM (ESCC, 2020), une condition médicale et un handicap reconnu, dont la prévalence a augmenté (ESCC, 2000-2020). L'impact socio-économique de ce handicap coûte aux Canadiens des milliards de dollars rien qu'en salaires perdus. Ce montant n'inclut pas les impôts perdus, les coûts du soutien social, les pertes dues à l'incapacité de fonctionner sur le lieu de travail et dans la société, ni le chagrin et la douleur incalculables causés aux personnes touchées.

Cet événement est organisé dans le cadre d'un projet intitulé « Épauler la Communauté et Retirer les Barrières » (ECRoB), financé en partie par les programmes de partenariat du gouvernement du Canada, volet personne handicapé.

Le projet ECRoB compte des partenaires importants dans tout le Canada, représentant de nombreuses disciplines.

SOURCE Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ)

Renseignements: Michel Gaudet, Executive Director, Environmental Health Associations of Québec and Canada, 514 332 4320, [email protected], www.aseq-ehaq.ca / www. ehac-asec.ca