SASKATOON, SK, le 23 avril 2024 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Maninder Sidhu, prendra la parole lors de l'annonce d'un investissement de Boeing dans l'expansion du programme d'entretien d'aéronefs (Aircraft Maintenance Engineering) du Saskatchewan Indian Institute of Technologies.

Date : Le mercredi 24 avril 2024

Heure : 11 h (heure du Centre)

Lieu :

Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT)

229, 4e Avenue Sud

Rez-de-chaussée

Saskatoon (Saskatchewan)

