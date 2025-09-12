/R E P R I S E -- Le RGCQ tiendra un colloque majeur sur la copropriété en présence de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de l'Habitation/

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) annonce la tenue de son grand Colloque sur la copropriété, le vendredi 12 septembre de 9 h à 16 h 30, au Club de golf Métropolitain Anjou.

Réunissant près de 250 participants - copropriétaires, gestionnaires, juristes et experts du milieu, cette journée abordera un thème central pour l'avenir de l'habitation au Québec : « Attestation, carnet d'entretien et fonds de prévoyance : quelles sont vos nouvelles obligations ? »

Un rendez-vous incontournable pour le milieu de la copropriété

Le colloque s'ouvrira par une conférence de Me Yves Joli-Cœur, président du RGCQ, et accueillera une allocution attendue de Madame France-Élaine Duranceau, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de l'Habitation.

Au programme :

Des conférences et ateliers pratiques sur l'application des nouvelles obligations de la Loi 16 ,

, Des échanges autour des meilleures pratiques en matière de fonds de prévoyance ,

, La remise exclusive aux participants d'outils pratiques, incluant le modèle officiel d'attestation préparé par le RGCQ.

Citations

« Ce colloque vise à outiller concrètement les copropriétaires et les gestionnaires face aux changements législatifs récents, et à favoriser une meilleure transparence en copropriété », souligne Me Yves Joli-Cœur, président du RGCQ.

Informations pratiques

Date : vendredi 12 septembre 2025

vendredi 12 septembre 2025 Lieu : Club de golf Métropolitain Anjou

Club de golf Métropolitain Horaire : 9 h à 16 h 30

À propos du RGCQ

Le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) est la principale association dédiée à la défense des intérêts des copropriétaires et à la promotion des bonnes pratiques en gestion de copropriété. Depuis plus de 30 ans, le RGCQ contribue à l'amélioration du cadre légal et au soutien des acteurs du milieu.

SOURCE Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ)

Renseignements et entrevues: Pour toute demande de participation au colloque ou d'entrevue avec Mme France-Élaine Duranceau, Me Yves Joli-Cœur ou l'un des conférenciers, veuillez contacter : Service des communications - RGCQ, [email protected], 514-916-7427 poste 106 ou 111