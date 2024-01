/R E P R I S E -- Le réseau de La Maison Bleue s'agrandit avec un cinquième site à Montréal/

MONTRÉAL, le 26 janv. 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'avait lieu l'inauguration du cinquième site de La Maison Bleue à Montréal-Nord; un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité afin de favoriser le développement optimal des tout-petits.

De gauche à droite Michel Lorange, président du conseil d’administration du Pôle communautaire et de santé sociale et du centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord, Suzanne Roy, ministre de la Famille du Québec, Louise Dessureault, responsable GMF Pas à Pas, Amélie Sigouin, cofondatrice et directrice générale de La Maison Bleue, Madwa-Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé, Adélaïde De Melo, présidente-directrice générale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Josefina Blanco, conseillère municipale de la Ville de Montréal, Christine Black, mairesse de Montréal-Nord, Davide Pisanu, président du conseil d’administration de La Maison Bleue, Abdelhaq Sari, conseiller municipal de la Ville de Montréal-Nord. (Groupe CNW/La Maison Bleue)

C'est en présence de la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, au nom du ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, ainsi qu'une cinquantaine de personnes; partenaires institutionnels, financiers et communautaires, qu'Amélie Sigouin, directrice générale et cofondatrice de La Maison Bleue, a officiellement lancé les activités de La Maison Bleue Montréal-Nord. En effet, au cours des prochains mois, la nouvelle équipe formée de médecins de famille, d'une infirmière, d'une sage-femme, d'une travailleuse sociale, d'une psychoéducatrice ou d'une éducatrice spécialisée ainsi que d'un (e) avocat (e) sera en mesure d'accueillir les familles de Montréal-Nord vivant en contexte de vulnérabilité afin de leur offrir un accompagnement médical, psychosocial, éducatif et juridique sous un même toit. « Plus de deux ans après l'achat de l'immeuble, les rénovations et les discussions avec nos principaux partenaires, nous pouvons enfin dire que nous avons pignon sur rue à Montréal-Nord. Nous desservons déjà une partie de cette clientèle avec notre site de Saint-Michel, mais nous savons que les besoins sont grands malheureusement. Pouvoir mettre l'épaule à la roue et favoriser l'égalité des chances pour les tout-petits de Montréal-Nord nous remplit de joie et de fierté. Nous allons dès aujourd'hui pouvoir informer la population sur nos services et les débuter prochainement », a souligné Amélie Sigouin.

Ce nouveau site du réseau de La Maison Bleue est le fruit d'un partenariat avec le Groupe de médecine familiale Pas-à-Pas et le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal. « Du fait de son partenariat avec La Maison Bleue, le CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal contribue à offrir aux familles une offre de service adaptée, qui favorisera une meilleure réponse aux écarts de santé de la population. C'est une fierté pour nos professionnels de contribuer activement à cette belle initiative, en collaboration avec l'organisme et les autres partenaires du milieu de Montréal-Nord », a mentionné Mme Adélaïde De Melo, présidente-directrice générale du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal lors de l'inauguration. La mairesse de Montréal-Nord, Mme Christine Black, était aussi présente à l'évènement et a réitéré sa collaboration et sa satisfaction de voir un tel service de proximité en santé s'établir sur le territoire : « Je suis très heureuse d'accueillir La Maison Bleue à Montréal-Nord! Les actions de cet organisme crédible et professionnel apporteront un ajout aux ressources existantes en plus d'apporter son expertise bien à elle afin d'améliorer le bien-être des enfants, des familles et de toute notre communauté ».

En terminant, le ministre des Services sociaux, Monsieur Lionel Carmant, qui n'a pas pu se joindre physiquement, a tenu à envoyer une vidéo afin de prendre part à ce bel évènement tout en assurant l'appui du gouvernement du Québec au déploiement du réseau La Maison Bleue : « Cette 5e Maison Bleue montréalaise vient s'implanter dans un secteur de la ville où les besoins sont importants. Les services sont destinés aux femmes enceintes en situation de vulnérabilité et leurs familles, en vue de favoriser leur santé et le développement optimal des enfants. Nous sommes fiers de soutenir ce projet qui permettra d'intervenir en amont sur les facteurs de vulnérabilité de la population et de réduire les inégalités sociales en outillant mieux les familles de Montréal-Nord. »

À propos de La Maison Bleue : Depuis près de 17 ans, La Maison Bleue vient en aide aux femmes enceintes vivant dans un contexte de vulnérabilité dans le but de réduire les inégalités sociales et favoriser le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Son modèle unique d'intervention interdisciplinaire, la périnatalité sociale, valorise la complémentarité de services médicaux, psychosociaux, éducatifs et juridiques regroupés sous un même toit (médecins de famille, sage-femmes, infirmières, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés et/ou psychoéducatrices et avocat (e)), et ce, au profit des mères, des nouveau-nés et de leurs familles. La Maison Bleue a suivi près de 6800 personnes depuis 2007 et compte quatre sites en activités ; Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Saint-Michel et Verdun.

