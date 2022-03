/R E P R I S E --Le professeur Yoshua Bengio décoré Chevalier de la Légion d'honneur par la France/

« C'est un grand honneur de recevoir cet insigne de la part de la République française, le pays qui m'a vu naître et grandir, et de le recevoir ici à Montréal. Je remercie l'ordre national de m'avoir sélectionné. Je suis convaincu que c'est par la coopération internationale ainsi que par la collaboration et l'interdisciplinarité scientifique que nous réussirons à résoudre les nombreux défis humains, sociaux et environnementaux de notre époque. À cet effet, l'intelligence artificielle est un puissant outil d'innovation que l'on doit déployer au bénéfice des citoyens et citoyennes de nos pays respectifs et du monde », a déclaré Yoshua Bengio lors de la réception de la médaille de Chevalier de la Légion d'honneur.

« Toutes vos qualités scientifiques et universitaires justifient déjà à elles seules votre distinction. Mais votre grande contribution, celle qui dépasse la portée de vos travaux scientifiques, c'est votre détermination à partager le savoir afin de favoriser le développement des connaissances et le transfert de technologies. Par l'ensemble de votre action vous avez été, et vous êtes encore, un véritable catalyseur pour le secteur technologique de Montréal », a déclaré Kareen Rispal, Ambassadrice de France au Canada.

Reconnu comme l'une des sommités mondiales en intelligence artificielle, Yoshua Bengio s'est surtout distingué par son rôle de pionnier en apprentissage profond, ce qui lui a valu le Prix A. M. Turing 2018, le « prix Nobel de l'informatique », avec Geoffrey Hinton et Yann LeCun. En 2021, il s'est classé au deuxième rang des informaticiens les plus cités dans le monde.

Il est professeur titulaire au département d'Informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Il est également fondateur et directeur scientifique de Mila, l'Institut québécois d'Intelligence artificielle, et codirige le programme Apprentissage automatique, apprentissage biologique de CIFAR en tant que Senior Fellow. Il occupe également la fonction de directeur scientifique d'IVADO. Il est Fellow de la Royal Society de Londres et de la Société Royale du Canada en plus d'être Officier de l'Ordre du Canada.

La cérémonie de remise de l'insigne de Chevalier de la Légion d'honneur s'est déroulée à la résidence de la Consule générale de France à Montréal, Mme Sophie Lagoutte, le lundi 7 mars 2022.

À propos de la Légion d'honneur

La Légion d'honneur est la plus haute distinction française. Créée par Napoléon Bonaparte, alors Premier consul, en 1802, elle récompense les mérites éminents acquis au service de la France. La Légion d'honneur comporte trois grades, dont l'ordre croissant d'importance est le suivant : chevalier, officier et commandeur. Sylvain Baruchel, Denis Brière, Michel Chrétien, Christine Colin, Louis Fortier, Sophie Malavoy, Mona Nemer, Jean-Guy Paquet, Mark Wainber, figurent parmi les Canadiens récipiendaires de la Légion d'honneur.

