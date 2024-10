/R E P R I S E -- LE MUSÉE DE LA CIVILISATION RÉCIPIENDAIRE DU PRIX EXCELLENCE DE LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES DU QUÉBEC POUR UNIQUE EN SON GENRE/

QUÉBEC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Le Musée de la civilisation a remporté, hier soir, le Prix Excellence pour l'audacieuse et pertinente exposition Unique en son genre lors du congrès de la Société des musées du Québec (SMQ), qui se tenait à Trois-Rivières.

Les Prix Excellence visent à reconnaître, stimuler et récompenser l'excellence de la pratique muséale au Québec en mettant à l'honneur les réalisations des membres de la SMQ ayant contribué, de façon significative, à l'avancement de la muséologie québécoise. Unique en son genre a été conçue et réalisée par le Musée de la civilisation, présentée par le Groupe Banque TD avec la collaboration d'Ubisoft.

« Permettez-moi de voir en cette reconnaissance un magnifique cadeau qui arrive tout juste au moment où mon mandat au Musée de la civilisation se termine. Je l'accueille tel un témoignage de l'excellence des projets et de l'expertise de ce Musée qui m'est si cher, en remerciant et félicitant chaleureusement toute l'équipe qui a conçu cette exposition. Je suis heureux de laisser une institution en santé, rayonnante et inspirante pour la communauté muséale, et je me réjouis particulièrement que soient reconnues l'importance et la valeur de l'exposition Unique en son genre, qui est une invitation à l'ouverture et à la bienveillance. » Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation

Pour mémoire, mentionnons que le Musée de la civilisation a remporté en 2022 le Prix Excellence de la SMQ pour l'exposition Ô merde !, présentée par H₂O Innovation avec la collaboration de RECYC-QUÉBEC et Cascades, ainsi que la participation de Les Cabinets et du Fairmont Le Château Frontenac, à titre d'hôtel officiel.

Rappelons également que le Musée de la civilisation recevra, à l'occasion du Gala Émergence de la Fondation Émergence le 17 octobre prochain, le Prix Janette-Bertrand pour l'exposition Unique en son genre.

À propos d'Unique en son genre

S'intéressant à toutes les questions ayant un impact sur le vivre-ensemble, le Musée de la civilisation, musée de société, propose un dialogue social, ouvert et bienveillant avec Unique en son genre. Conçue et réalisée par le Musée de la civilisation, présentée par le Groupe Banque TD avec la collaboration d'Ubisoft, du 18 mai 2023 au 14 avril 2024 au Musée de la civilisation, cette exposition permet d'explorer l'immense diversité des expériences liées aux identités de genre et met en lumière comment ces dernières se sont transformées dans le temps et selon les cultures, au Québec comme ailleurs. À travers le prisme de la biologie, de l'anthropologie et de l'histoire, portés par toute une série d'objets, de témoignages et d'installations artistiques, les contenus qu'on y explore nous ramènent à la dimension humaine et reflètent mille et un visages, à voir et à reconnaître.

