/R E P R I S E -- Le 14 novembre, CF Carrefour Laval tiendra sa troisième cérémonie annuelle d'illumination du sapin, qui sera animée par Valérie Roberts/

Les clients sont invités à se réunir pour illuminer le sapin dans le cadre de la série nationale de cérémonies d'illumination de sapins

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW/ - C'est la saison pour se réunir afin de perpétuer les traditions des Fêtes! CF Carrefour Laval illuminera son emblématique sapin de Noël le jeudi 14 novembre à l'occasion de sa troisième cérémonie annuelle d'illumination du sapin. En s'inspirant de la tradition et du succès de la cérémonie de l'an dernier, les membres de la communauté sont invités à se réunir dans l'esprit des Fêtes et à contribuer à illuminer le sapin.

La cérémonie de cette année comprendra de la musique en direct assurée par un joueur de violon électrique et une illumination de sapin interactive menée par Valérie Roberts et DJ Fafa Khan, qui lanceront le compte à rebours et illumineront le sapin de 11 mètres. Il s'agit de l'une des cinq cérémonies d'illumination de sapins qui auront lieu dans des centres commerciaux Cadillac Fairview partout au Canada.

Familles et amis sont invités à participer à cette remarquable cérémonie au jardin de CF Carrefour Laval, qui se transformera en paysage féérique des Fêtes et sera rempli de la joie des Fêtes alors que les Montréalais et Montréalaises se préparent à célébrer le temps des Fêtes.

Quoi? Cérémonie d'illumination du sapin de CF Carrefour Laval animée par Valérie Roberts



Quand? Jeudi 14 novembre 2019



Heure : 17 h 30 - Arrivée

De 18 h 30 à 18 h 45 - Cérémonie officielle d'illumination du sapin animée par Valérie Roberts



Où : CF Carrefour Laval, 3003, boul. le Carrefour, Laval (Québec) H7T 1C7 - au jardin



Qui : CF Carrefour Laval

Possibilités d'entrevues avec :

Sébastien Perron, directeur général de CF Carrefour Laval

Valérie Roberts, animatrice

Séance de photo : La communauté montréalaise se réunit à CF Carrefour Laval pour donner le coup d'envoi de la période des Fêtes avec une cérémonie spéciale d'illumination du sapin.

Pour en savoir plus, visitez le site www.cfshops.com.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 323 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à environ 29 milliards de dollars, compte plus de 37 millions de pieds carrés de superficie locative dans 67 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

