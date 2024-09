/R E P R I S E -- Le 12 septembre, j'achète un vin québécois!/

MONTRÉAL, le 9 sept. 2024 /CNW/ - C'est d'une seule et même voix que la Société des alcools du Québec (SAQ) et le Conseil des vins du Québec (CVQ) invitent les Québécois à participer à la 11e édition de la journée Le 12 septembre, j'achète un vin québécois. Pour prendre part à cet événement, il suffit de se procurer un vin d'ici dans un des différents points de vente dans toutes les régions du Québec : auprès des épiciers, directement aux vignobles, à la SAQ, pour accompagner un repas chez un restaurateur ou encore par une commande en ligne. Ainsi, vous appuierez nos producteurs qui élaborent des produits exceptionnels qui gagnent tant les papilles que les cœurs de toujours plus d'amateurs.

« C'est avec fierté que nous invitons les Québécois à découvrir (ou redécouvrir!) les vins faits à 100 % de raisins du Québec. Le 12 septembre est une belle occasion de lever notre verre à l'industrie vinicole locale et à son savoir-faire exceptionnel. » Matthieu Beauchemin, Président du Conseil des vins du Québec

« Les vins de chez nous se distinguent par l'histoire qu'ils racontent et leur qualité. La SAQ est heureuse de donner un nouveau souffle et d'amplifier les efforts du CVQ pour célébrer cette journée thématique qui reconnaît le travail acharné et la passion contagieuse de nos vignerons et vigneronnes. J'invite tous nos clients à se procurer un vin d'ici le 12 septembre prochain afin que nous puissions célébrer et lever notre verre à la santé de nos vignerons », a ajouté Sandrine Bourlet, vice-présidente à la Commercialisation à la SAQ.

Cette initiative, lancée en 2014 par un couple de Granby, se déploie en plein cœur de la période des vendanges, un moment où les vignerons et les vigneronnes récoltent le fruit d'un travail colossal de plusieurs mois. Rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, les premiers vignerons qui se sont voués à la culture de la vigne au Québec étaient qualifiés de grands rêveurs… Aujourd'hui, l'industrie québécoise du vin se cristallise et grandit sur notre territoire : le nombre de bouteilles produites, de vignerons, de cépages, d'acres de vignes ne cessent d'augmenter année après année.

À propos de l'illustration

C'est à Mathieu Bureau, que nous avons fait appel afin de mettre en image toute l'admiration que nous avons pour les vignerons et vigneronnes québécois•es afin de présenter qu'en ce 12 septembre, chacun peut faire un geste pour souligner leur travail et leurs efforts en achetant un vin d'ici.

Mathieu Bureau est un illustrateur connu pour ses projets au sein de ses compagnies Studio Musette et Gredin. Il a su développer un univers graphique ludique, haut en couleurs, toujours teinté d'une touche de légèreté et d'humour sensible.

