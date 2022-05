/R E P R I S E -- LANCEMENT DE LA BIÈRE « PRINTEMPS ÉRABLE » - Ale à l'érable et au poivre de cayenne - 10%/

MONTREAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Ce sera le vendredi 20 mai 2022 prochain que à 11h que le Saint-Bock brasserie artisanale se remémorera les évènements du Printemps Érable, une bière à l'érable et au poivre de cayenne. Il s'agira ainsi pour nous de ne pas oublier ce triste 10e anniversaire mais surtout afin de ne jamais oublier ces événements.

Le 20 mai 2012, lors des manifestations étudiantes, le Saint-Bock subissait une attaque musclée et injustifiée. Notre clientèle fût prise d'assaut et fût aspergé de poivre de cayenne. De plus, notre mobilier fut détruit et notre vaisselle détruite sur notre terrasse sans motif raisonnable et ayant été vidée de ses clients. Deux (2) bombes lacrymogènes ont été lancées sur notre terrasse et dans notre établissement. Des actions qui nous ont causé des milliers de $ de dommage et de pertes financières importantes car un mouvement de panique s'est emparé de notre clientèle qui tentait de fuir le champ de bataille. Nous avons procuré les premiers soins et secouru les étudiants blessés en attendant que l'hécatombe cesse.

Alors en cette année du 10e anniversaire du Printemps Érable nous commémorons à notre façon la mémoire de cet événement qui a marqué non seulement notre histoire mais qui a changé l'histoire du Québec en brassant une bière commémorative. Cette bière sera disponible à notre pub du Quartier Latin et en cannette pour apporter.

Date du lancement : vendredi 20 mai 2022

Heure : 11h am

Lieu : 1749 Saint-Denis, Montréal.

SOURCE Le Saint-Bock Brasserie Artisanale inc.

Renseignements: Martin Guimond , Propriétaire, 514-781-9966