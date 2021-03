/R E P R I S E -- Lancement d'une nouvelle plateforme d'entraînement à bas impact pour les 50 ans et plus/

« Terre et Eau » combinés sur une même plateforme

BROMONT, QC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Après plus de 20 ans d'absence dans les médias, Lisa Marois met en ligne un site web d'exercices à bas impact pour encourager les 50 ans et plus à faire des étirements au sol et/ou dans l'eau à domicile. Le TerraquaFlo est une méthode qu'elle a développée pour améliorer la flexibilité et la posture, délier les raideurs musculaires, prévenir les blessures, lutter contre l'arthrose, l'arthrite et stimuler la circulation sanguine.