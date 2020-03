/R E P R I S E -- La ministre Nadine Girault soutient les jeunes femmes entrepreneures du Québec souhaitant développer leurs affaires en Francophonie/

MONTRÉAL, le 7 mars 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, annoncera dimanche 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et lors d'une table ronde en présence de plusieurs entrepreneures de la 3e Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone en France, un soutien financier de 240 000 $, sur trois ans, destiné à de jeunes entrepreneures québécoises. Grâce à ce soutien, ces dernières pourront réaliser des séjours de formation dans l'une des représentations du Québec sur les territoires des États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec s'est vu confier la mise en œuvre de cette mesure. L'expertise de l'organisme de mobilité sera mise à profit pour soutenir et accompagner jusqu'à 20 entrepreneures québécoises par an sur une durée de trois ans. Allant de quelques jours à trois semaines, ces séjours de formation permettront aux jeunes femmes sélectionnées, âgées de 18 à 35 ans, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé par les équipes de développement économique des représentations du Québec à l'étranger.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'Initiative en Créativité entrepreneuriale jeunesse en Francophonie gérée par LOJIQ et rejoint les objectifs de la nouvelle Vision internationale du Québec. Cette initiative fournit des occasions uniques de formation et offre un soutien financier à des jeunes francophones de 18 à 35 ans qui désirent démarrer une entreprise, développer de nouveaux marchés internationaux en Francophonie pour leur entreprise ou s'initier à des missions commerciales.

Citation :

« Je suis fière de l'appui du gouvernement du Québec à l'égard des jeunes participantes et participants aux programmes de LOJIQ. Dans la nouvelle Vision internationale du Québec, nous avons clairement identifié que la mobilité des jeunes et l'entrepreneuriat des femmes étaient une priorité pour nous afin de soutenir le développement de leurs projets dans la sphère francophone. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

« LOJIQ est fier de piloter ce projet innovant qui s'ajoute à l'offre déjà très vaste de son programme Entrepreneuriat. Encourager le partage d'expertise et augmenter la mobilité des jeunes femmes entrepreneures au sein de l'espace francophone est au cœur de note mission. Se retrouver au sein des représentations du Québec est une formidable opportunité de comprendre les spécificités et potentialités de divers territoires d'affaires. Nul doute que cela permettra d'explorer les possibilités, mais aussi de concrétiser le développement économique! »

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ

Faits saillants :

Favoriser les échanges économiques et commerciaux au sein de l'espace francophone et renforcer la place des femmes dans les milieux des affaires québécois et francophone;

Soutenir les jeunes femmes entrepreneures du Québec dans le développement de leurs entreprises et le renforcement de leurs compétences entrepreneuriales;

Mettre en valeur l'expertise des équipes des affaires économiques des représentations du Québec au sein de la Francophonie.

À propos de LOJIQ

LOJIQ est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec Monde pour la jeunesse (OQMJ) qui accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 jeunes Québécois âgés de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de développement personnel et professionnel à travers une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

À propos de la 3e Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone

Après Montréal en 2017 et Louvain-La-Neuve (Belgique) en 2018, la 3e Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone s'est tenue à Strasbourg, Mulhouse et Nancy (France) en présence de 200 jeunes entrepreneurs de 22 pays du 18 au 22 novembre 2019. L'OFQJ au Québec, qui fait partie du regroupement LOJIQ, a organisé, soutenu et accompagné la plus grande délégation d'entrepreneurs de son histoire pour cette 3e Grande rencontre, avec 60 jeunes entrepreneurs aux parcours inspirants provenant de chacune des 17 régions du Québec.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie a lancé en novembre dernier la Vision internationale du Québec, le Québec : fier et en affaires partout dans le monde!, qui complète et approfondit la Politique internationale du Québec et ouvre la voie à un plan d'action qui sera dévoilé en 2020 afin de déployer une stratégie de développement des marchés étrangers.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 33 représentations dans 18 pays, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/MRIQuebec

https://twitter.com/MRIF_Quebec

https://linkedin.com/company/ministere-relations-internationales-francophonie-quebec

lojiq.org

mrif.gouv.qc.ca

Québec.ca/international

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Renseignements: Source : Marc-Antoine Trudel, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 446-3049; Jonathan Leibel, Chargé des communications - Information et relations publiques, LOJIQ | Les Offices jeunesse internationaux du Québec, Tél. : 438 994-1189; Information : Liliane Côté, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 649-2400, poste 57195