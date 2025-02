/R E P R I S E --LA LUTTE À L'HONNEUR AU MUSÉE DE LA CIVILISATION POUR LA RELÂCHE SCOLAIRE/

QUÉBEC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Pendant la semaine de relâche, petits et grands sauteront à pieds joints dans l'univers éclaté de la lutte ! Inspirées par l'exposition Lutte. Le Québec dans l'arène, de nombreuses activités spéciales seront offertes toute la semaine, du 1er au 9 mars 2025. Ce sera également le moment de découvrir ou de revisiter cette exposition conçue et réalisée conjointement avec la compagnie de création Ex Machina et son directeur artistique Robert Lepage, avant qu'elle ne ferme ses portes le 20 avril prochain.

Spectacle, école de lutte, quiz, ateliers, bricolage… il y aura de tout pour découvrir cette discipline fascinante ou nourrir sa passion pour cet art extrême !

La programmation spéciale de la relâche, présentée par Hydro-Québec, est un incontournable pour les familles qui sont nombreuses à en profiter, année après année. Pour l'occasion, le Musée est ouvert tous les jours, y compris le lundi. Toutes les activités sont incluses avec le droit d'entrée et ont lieu dans différents endroits du Musée, en continu ou à différents moments en cours de journée. Un rabais allant jusqu'à 3 $ s'applique lors de l'achat des billets en ligne.

Programmation

Spectacle Combat

Dans le hall du Musée, deux lutteurs s'affrontent dans un duel acrobatique ! Perché du haut d'un mât, l'arbitre-musicien anime la foule et sollicite son aide pour déterminer le gagnant après les trois rounds du combat. Pouce vers le haut ou pouce vers le bas, tout le monde pourra voter ! Pour tous.

Animation Autour du ring : guide du parfait public

Les spectateurs et spectatrices sont des atouts indispensables aux combats de lutte. Exercez-vous à devenir la foule la plus incroyable de l'univers ! Pour tous.

École de lutte Orange Dynamite, présentée par Hydro-Québec

Dans cet atelier animé par Général Patente, prenez part aux cours spéciaux de l'école de lutte Orange Dynamite ! Dans un gymnase d'entrainement spécialement dédié à la découverte du monde de la lutte, vous serez invités à démontrer vos habiletés. Tir au poignet, attitude de lutteur, psychologie du ring, vous en sortirez transformés ! Pour les 8 ans et plus.

Quiz 100 % lutte

Ce quiz permet de tester vos connaissances sur la lutte, un univers fascinant qui surprend assurément ! De quel pays vient la lutte Capoiera ? Qui est le plus grand lutteur ? Qui sera couronné méga-ultra champion mondial de lutte du Musée de la civilisation ? Pour les 8 ans et plus.

Animation Science des illusions

Miroirs, réflexions, lumière… Découvrez les secrets de la science derrière les illusions proposées dans l'exposition Lutte. Le Québec dans l'arène. Des guides vous attendront aux différentes tables de démonstrations dans l'exposition. Pour les 8 ans et plus.

Quête Étampe ton lutteur !

Partez à la recherche de quatre éléments surprenants répartis à travers les expositions du Musée à l'aide des indices proposés. Trouvez les réponses et complétez une illustration de lutteur en obtenant des étampes ! Pour les 6 ans et plus.

Atelier de création de vidéo image par image

Avec l'aide d'un ou d'une guide, créez votre petit combat de lutte en animation image par image (stop motion). De super figurines articulées et accessoires amusants vous attendent ! Pour les 6 ans et plus.

Atelier de bricolage et coloriage

Laissez libre cours à votre imagination pour créer et décorer votre propre ceinture de lutte ! Pour tous.

Projection de prises de lutte

Installez-vous confortablement pour une pause cinéma et assistez à la projection des prises de lutte les plus populaires ! Pour tous.

Journées des partenaires de Ma maison - 4 et 5 mars

Via Capitale et Kaleido offrent un atelier de bricolage et une activité de coloriage au chevalet géant. Les enfants pourront également rencontrer la mascotte Brio et participer au concours des partenaires.

