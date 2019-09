/R E P R I S E -- La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la nomination d'Hubert Bolduc à la tête d'Investissement Québec International/

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la nomination d'Hubert Bolduc, actuel président-directeur général de Montréal International, à la tête d'Investissement Québec International.

« La Chambre tient à souligner la qualité du travail accompli par Hubert Bolduc depuis son arrivée à titre de PDG de Montréal International en 2016. Sous son leadership, l'organisation a connu trois années consécutives de résultats records, avec des investissements directs étrangers totalisant 2,5 milliards de dollars en 2018 - soit 1,5 milliard de plus qu'en 2015. Il s'agit d'investissements qui génèrent des retombées majeures pour la métropole et qui renforcent son rayonnement », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Au cours des dernières années, un esprit de collaboration unique s'est établi entre les principales organisations de développement économique à Montréal. L'implication active d'Hubert Bolduc a contribué à renforcer les liens entre nos organisations, qui ont uni leurs forces pour développer des initiatives porteuses pour l'ensemble de la région métropolitaine », a poursuivi M. Leblanc.

« L'année dernière, la Chambre et Montréal International ont réalisé une étude qui a permis de démontrer toute l'importance de l'internationalisation comme facteur de création de richesse pour les métropoles. Investissement Québec International jouera un rôle clé dans l'attraction d'investissements directs étrangers et l'accroissement des exportations de nos entreprises à l'international, deux leviers de développement économique importants. Hubert Bolduc était la personne toute désignée pour réaliser ce mandat. Nous tenons à le féliciter et à lui offrir notre entière collaboration », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, jserero@ccmm.ca

