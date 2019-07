/R E P R I S E -- L'Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin en concert au pied du mont Royal/

MONTRÉAL, le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - L'Orchestre Métropolitain (OM) et son directeur artistique et chef principal Yannick Nézet-Séguin présenteront, le jeudi 25 juillet à 20 h, un grand concert gratuit au pied du mont Royal.

Après plusieurs étés à offrir au public ce concert au sommet de la montagne, l'OM change de site afin d'accueillir les spectateurs de plus en plus nombreux. Il se tiendra au même endroit où avait eu lieu l'événement Montréal symphonique lors des festivités du 375e anniversaire de Montréal (à l'angle des avenues Du Parc et Des Pins). La soirée sera animée par Pénélope McQuade.

Pour la 6e édition de ce rendez-vous estival, l'OM propose un programme dont la pièce de résistance est la célèbre Symphonie no 5 de Tchaïkovski, l'une des plus emblématiques du compositeur. L'œuvre sera précédée de la Suite no 1 de Peer Gynt d'Edvard Grieg, que l'on reconnait dès les premières notes et qui nous plonge dans les péripéties abracadabrantes de son personnage éponyme. Puis, l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de la musique, le Boléro de Ravel, viendra clore la soirée en beauté.

Le concert devrait se terminer autour de 21 h 30.

Animation et camions de cuisine de rue

Des camions de cuisine de rue seront présents sur les lieux. En guise de prélude au concert, le public pourra entendre dès 18 h 30 des prestations des 3Doums, un ensemble de percussions de l'école Louis-Riel de la Commission scolaire de Montréal, dirigé par Hugo Rivest.

Fermeture de rues

Veuillez prendre note que les tronçons de rue suivants seront fermés à la circulation le jeudi 25 juillet de 16 h à 23 h 30 :

Avenue du Parc, dans les deux directions, entre les avenues Des Pins et Du Mont-Royal ;

; Au sud de l'Avenue du Mont-Royal , le chemin de la Côte- Ste-Catherine , dans les deux directions;

, le chemin de la Côte- , dans les deux directions; Avenue Duluth, dans les deux directions, entre l'Avenue du Parc et la rue Saint-Urbain .

Comment s'y rendre

Les places de stationnement autour du mont Royal étant limitées, nous recommandons fortement au public de privilégier le transport actif ou en commun.

En transport en commun :

À 15 minutes à pied de la station de métro Sherbrooke

À 10 minutes à pied de la station de métro Place-des-Arts

Autobus 97 Ouest (Avenue-du-Mont-Royal), à partir de la station de métro Mont-Royal

En vélo :

Stations BIXI à proximité - Trouvez une station sur le site de BIXI

Des supports à vélo supplémentaires seront mis à la disposition des cyclistes, à l'intersection de l'Avenue des Pins et de la rue Jeanne-Mance.

Informations pratiques

Les chaises pliantes sont admises sur le site de l'événement.

Pour les spectateurs à mobilité réduite, un espace est prévu pour les fauteuils roulants, à proximité de l'intersection des avenues Du Parc et Duluth (accès par l'Avenue du Parc). Les chaises ne sont pas fournies pour les accompagnateurs.

Le concert sera diffusé sur deux écrans géants.

Les spectateurs peuvent apporter leur pique-nique. Veuillez prendre note que des camions de cuisine de rue seront présents sur les lieux (à l'intersection des avenues Du Parc et Duluth).

Une unité mobile de distribution d'eau potable sera sur le site. Pensez à apporter vos gourdes!

L'événement sera annulé en cas de pluie persistante.

Toute information sera communiquée au public via l'événement Facebook, ainsi que sur la page Facebook de l'Orchestre Métropolitain, sur la page des Concerts Campbell et sur Twitter via @leMetropolitain.

Remerciements

Hydro-Québec est le partenaire principal de l'Orchestre Métropolitain.

Le concert L'OM au pied du mont Royal est présenté par le Fonds de solidarité FTQ, en collaboration avec Stingray Classica.

Le concert est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec, de la Ville de Montréal, de l'arrondissement de Ville-Marie et de Tourisme Montréal.

La Presse+ est partenaire média de l'événement.

Cet événement est présenté dans le cadre des Concerts Campbell.

L'Orchestre Métropolitain tient à remercier ses partenaires publics qui contribuent à la réalisation de ses activités : le gouvernement du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts de Montréal.

Des concerts sont également offerts gratuitement en plein air par l'Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin :

Le mardi 6 août, 19 h 30

Verdun, quartier de l'Île-des-Sœurs (Parc de West Vancouver)

Le vendredi 9 août, 19 h 30

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (Parc historique de la Pointe-du-Moulin)

Le samedi 10 août, 19 h 30

Granby (Parc Daniel-Johnson)

À propos de l'Orchestre Métropolitain

Ambassadeur culturel majeur du Québec, l'Orchestre Métropolitain de Montréal prend un pari audacieux dès sa fondation en 1981 : celui de tisser un lien avec le public afin de faire rayonner la musique symphonique. Fort de cette relation privilégiée, en plus de ses concerts et ses enregistrements, l'ensemble jouit d'une réputation internationale des plus enviables. Depuis son arrivée à la direction artistique de l'Orchestre en 2000, Yannick Nézet-Séguin sait développer et entretenir une complicité hors du commun avec les musiciens, laquelle n'est pas étrangère au succès, à la longévité et à la renommée croissante de l'OM.

À propos des Concerts Campbell

Les Concerts Campbell sont offerts gratuitement depuis 1924 grâce à la générosité d'un avocat montréalais passionné de musique, M. Charles S. Campbell, qui a légué son héritage à la constitution d'un fonds destiné à la présentation de concerts dans les parcs de Montréal. Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Pour tout connaître de notre saison 2019-2020 : www.orchestremetropolitain.com

Pour en savoir davantage sur les activités de Yannick Nézet-Séguin : www.yannicknezetseguin.com

Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter @LeMetropolitain et Instagram @orchestre_metropolitain.

SOURCE Orchestre Métropolitain

Renseignements: LAURIE-ANNE RIENDEAU, Responsable, Relations publiques, ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN, T 514 598-0870, poste 27, C 514 467-2320, www.orchestremetropolitain.com

Related Links

http://www.orchestremetropolitain.com/