/R E P R I S E -- L'AQTr reçoit la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, madame Geneviève Guilbault/

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des transports (AQTr) convie les représentants des médias à un déjeuner-causerie en présence de Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable. Il s'agit d'une première rencontre officielle entre l'industrie des transports et la nouvelle ministre.

La ministre sera accompagnée par monsieur Yves Montigny, député de René-Lévesque et Adjoint gouvernemental sur le transport aérien régional ainsi que monsieur Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Franc et Adjoint gouvernemental aux Transports. Plusieurs autres dignitaires du milieu des transports seront également présents pour l'événement.

Soyez-y le mardi 13 décembre 2022 de 11 h 30 à 13 h 30.

Quoi : Allocution de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable ministre Guilbault





Qui : Association québécoise des transports (AQTr)





Quand : 11 h 30 : Arrivée des participants et réseautage aux tables

12 h : Mot de bienvenue et repas

13 h : Allocution de Mme Geneviève Guilbault

13 h 30 : Clôture de l'événement





Où : Hôtel Mariott Château Champlain

1050 rue de La Gauchetière O

Montréal, H3B 4C9, Canada

Réservation obligatoire : [email protected]

Pour plus d'information : Déjeuner-causerie avec Mme Geneviève Guilbault | AQTr -- Association québécoise des transports

L'Association québécoise des transports

Fondée en 1964, l'AQTr a pour mission d'exercer un leadership mobilisateur à travers l'organisation d'activités permettant de capter, d'enrichir, de diffuser et de faire rayonner l'expertise québécoise en transport. Forte de son expertise et de celles de ses membres, l'AQTr est la référence en transport innovant et durable au Québec.

