/R E P R I S E -- Kim Thúy, nouvelle ambassadrice du Curateur public, lance une invitation à faire une différence pour les plus vulnérables/

Comprenant six capsules, la série vidéo On a tous un rôle à jouer expose comment la personne sera encore plus au cœur des préoccupations de la société avec l'entrée en vigueur d'une loi bienveillante et inclusive. Elle illustre les nouvelles avenues qui seront offertes, telles que la mesure d'assistance et la mesure de représentation temporaire, afin de préserver les droits, de favoriser l'autonomie et de mieux protéger ceux et celles qui en ont besoin.