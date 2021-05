/R E P R I S E -- Journée mondiale sans tabac : les saveurs doivent être maintenues dans les produits de vapotage/

Des centaines de milliers d'ex-fumeurs pourraient recommencer à fumer la cigarette

si les saveurs sont bannies

MONTRÉAL, le 30 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, l'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV) réitère que les saveurs dans les produits de vapotage jouerait un rôle déterminant dans la lutte contre le tabagisme et aideraient les fumeurs adultes à cesser de fumer. Une interdiction des produits arômatisés de vapotage créérait davantage de problèmes en incitant des centaines de milliers d'ex-fumeurs à renouer avec la cigarette. Les gouvernements ne devraient surtout pas priver les fumeurs d'un des moyens les plus efficaces pour cesser de fumer.

Journée mondiale sans tabac : les saveurs, une bouée de sauvetage pour les ex-fumeurs

L'abolition des saveurs dans les produits de vapotage pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les ex-fumeurs adultes québécois. En effet, plusieurs d'entre eux pourraient renouer avec le tabac et retourner s'acheter des paquets de cigarettes, faute d'alternative. D'autres iront tout simplement acheter leurs produits sur le web à l'extérieur du Québec ou s'approvisionner sur le marché illicite. Cette situation regrettable nuirait également aux entreprises de l'industrie au Québec qui vendent sur le marché des produits de haute qualité et qui respectent la réglementation en vigueur.

Soyons clair : l'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV) et ses membres ne veulent pas que les jeunes aient accès à des produits de vapotage en aucun temps. L'ARIV partage et comprend l'inquiétude des gouvernements ainsi que des parents pour restreindre l'accès à ces produits. Rappelons qu'il est d'ailleurs interdit par la loi de vendre des produits de vapotage à des personnes d'âge mineur. Malheureusement, les jeunes qui vapotent le font après s'être procuré des produits dans l'illégalité, en ligne ou avec l'aide d'un adulte. L'éducation et la sensibilisation font partie de l'équation. Rappelons-nous aussi que la prohibition de l'alcool n'a pas hélas empêché les jeunes de boire et de consommer.

Plusieurs études scientifiques sont catégoriques : le vapotage n'est pas une passerelle de consommation pour les adolescents. Soulignons que :

De nombreuses études scientifiques réputées dont plusieurs du Royaume-Uni ont conclu que la consommation de vapotage n'est pas en hausse auprès des adolescents et que son expérimentation n'engendre pas une utilisation sur une base régulière. i

Une récente étude américaine publiée ce mois-ci révèle que l'interdiction des saveurs dans les produits de vapotage en Californie a entraîné une hausse de la consommation de la cigarette. De plus, cette étude conclut que les taux de vapotage n'ont pas vraiment baissé chez cette clientèle suite à cette interdiction des saveurs. ii

Une étude scientifique publiée en février 2021 de l'Université Yale révèle que le vapotage ne sert pas de passerelle pour la consommation de cigarettes, mais sert plutôt de porte de sortie.iii

« Nous tenons à être très clairs : nous ne voulons pas que les jeunes vapotent. Nous ne voulons pas que les adultes non-fumeurs vapotent. Malheureusement, les jeunes sont encore instrumentalisés par différents groupes anti-vapotage au détriment de centaines de milliers d'ex-fumeurs adultes au Québec qui se battent pour ne pas replonger dans le tabagisme. N'oublions pas que les vapoteurs sont pour la plupart des ex-fumeurs. Ces adultes québécois, de toutes les tranches d'âge, ont tous lutté pour arrêter de fumer, souvent après avoir accumulé les échecs. En interdisant les saveurs comme l'envisage les gouvernements, ces ex-fumeurs adultes ne pourront plus vapoter, leur véritable solution de rechange au tabac. Presque la majorité des vapoteurs qui visitent nos entreprises vous le diront : pas question pour eux de vapoter une saveur de tabac et aussi bien retourner s'acheter un paquet de cigarettes au dépanneur. Plusieurs de ces ex-fumeurs risquent de recommencer à fumer alors que d'autres iront simplement acheter leurs produits de vapotage sur le web à l'extérieur du Québec ou s'approvisionner sur le marché illicite », a déclaré monsieur Daniel Marien, directeur fondateur de l'Association des représentants de l'industrie du vapotage.

À propos de l'ARIV

L'Association des représentants de l'industrie du vapotage est la plus grande association au Canada représentant les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants de l'industrie. L'ARIV s'engage à travailler avec les parties prenantes et les gouvernements pour établir et pour faire respecter la réglementation des produits de vapotage au Canada. L'approche d'ARIV est basée sur des preuves crédibles, la science, les faits et la logique. Dans le cadre de ses efforts pour développer et défendre l'industrie de façon responsable, l'Association s'engage à collaborer avec Santé Canada et d'autres organismes de réglementation pour identifier les meilleures pratiques et l'élaboration de règlements fondés sur des preuves.

____________________________ i Young People's Use of E-Cigarettes across the United Kingdom : Findings from Five Surveys 2015-2017 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28850065/

ii A Difference-in-Differences Analysis of Youth Smoking and a Ban on Sales of Tobacco Produits in San Francisco, California https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2780248

iii Comparaison of e-cigarettes use prevalence and frequency by smoking status among youth in the United States, 2014-2019 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.15439



