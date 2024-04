/R E P R I S E -- JOUR DE LA TERRE : LE TRANSPORT ADAPTÉ S'ÉLECTRIFIE GRÂCE À TAXI PARA-ADAPTÉ/

LONGUEUIL, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - En ce Jour de la Terre, le transport adapté en Montérégie prend un tournant résolument écologique alors que Taxi Para-Adapté annonce l'électrification de son parc automobile desservant la Montérégie-Est, dont ses trajets avec EXO. Une mesure qui permettra de maintenir et d'améliorer l'offre de service en transport adapté, au bénéfice de ses milliers d'usagers.

Un exemple de véhicule qui fera partie du parc automobile électrifié de Taxi Para-Adapté. Crédit : Taxi Para-Adapté (Groupe CNW/Taxi Para-Adapté)

« En tant qu'acteur de premier plan en transport adapté au Québec, Taxi Para-Adapté se réjouit aujourd'hui d'annoncer l'électrification de son parc de berlines en Montérégie. La transition vers des taxis zéro émission est une solution gagnante, tant pour les usagers que pour l'environnement. À terme, cela permettra de pérenniser notre présence dans cette région, en plus d'assurer aux usagers une offre de service durable et fiable. Par ailleurs, nous sommes convaincus que les services de transport adapté ne sont pas en péril dans la province. Seulement, ils doivent reposer sur un modèle d'affaires spécialisé et éprouvé. Taxi Para-Adapté s'inscrit dans cette perspective en œuvrant quotidiennement à améliorer son parc de véhicules et en offrant des conditions de travail avantageuses à ses chauffeurs pour que ceux-ci poursuivent leur travail essentiel pour la population », affirme le président de Taxi Para-Adapté, M. Yung Cuong.

Après la Montérégie, Taxi Para-Adapté compte poursuivre sa transition vers l'électrification cette année, notamment en ajoutant des berlines zéro émission sur les trajets qu'elle dessert pour la Société de transport de Montréal.

« Nous avons comme ferme objectif que toutes les régions du Québec puissent être adéquatement desservies en transport adapté. Nous sommes toutefois conscients des défis que cela pose pour de nombreuses municipalités de petite et moyenne taille. Heureusement, une solution existe et il s'agit de Véco Taxi Collectif, une organisation connexe à Taxi Para-Adapté. Véco Taxi Collectif lancera très bientôt une plateforme qui permettra aux villes de réserver un service de transport collectif ou adapté clé en main et qui leur permettra ainsi de bonifier leur offre actuelle, à faible coût », soutient M. Cuong.

À propos de Taxi Para-Adapté

Depuis 1999, Taxi Para-Adapté s'est engagée à fournir des services de transport adapté non médical de qualité supérieure à travers le Québec. Notre équipe expérimentée, notre technologie de pointe et notre engagement envers l'accessibilité font de nous le partenaire idéal pour répondre aux besoins de transport de nos clients, quelle que soit leur situation.

À propos de Véco Taxi Collectif

Depuis 2021, Véco Taxi Collectif est une entreprise de transport qui se démarque par sa volonté d'insuffler un vent écologique dans l'industrie, tout en maintenant un service efficace et à prix compétitif grâce à son parc de véhicules 100 % électriques.

SOURCE Taxi Para-Adapté

Renseignements: Source : Taxi Para-Adapté, https://www.taxiparaadapte.ca/ ; Renseignements : Guillaume Beaudin, 438 499-7610, Julien Nelson, 450 495-0250, [email protected]