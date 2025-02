/R E P R I S E -- INVITATION - VISITE DE PRESSE - Ados : cerveaux inventifs/

La directrice générale du Musée de la civilisation, Julie Lemieux, vous convie à la visite de presse de l'exposition

Ados : cerveaux inventifs

Le mardi 25 février, à 10 h 30

au Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie, Québec

QUÉBEC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Saviez-vous que le biberon sans air, le cœur robotique Qualyl, le sautoir pour bébé, communément appelé le Jolly Jumper, les bâtons de ski chauffants Magnetude ou alors la machine à dialyse portable et simplifiée Dialysave sont des innovations purement canadiennes? Saviez-vous qu'elles sont le fruit de l'imagination débordante des adolescents de notre société?

L'adolescence est une période où l'humain déborde de créativité. À aucun autre moment de la vie, il ne possède simultanément une si grande motivation à explorer «les possibles» et une telle facilité à apprendre. L'exposition Ados : cerveaux inventifs vous invite à scruter le cerveau des jeunes pour élucider le mystère de leur étonnante capacité créatrice! Partez à la découverte de 11 jeunes Canadiens et Canadiennes et leurs inventions qui ont contribué à changer le monde, dans une rétrospective couvrant plus de 100 ans. Vous pourrez expérimenter à votre tour des prototypes et des inventions à travers divers dispositifs interactifs.

Exposition présentée du 26 février au 1er septembre 2025.

L'exposition est une production du Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution du Gouvernement du Canada.

SOURCE Musée de la civilisation

