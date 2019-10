/R E P R I S E -- Invitation médias - Réseau express métropolitain : visite de chantier sur la ligne Deux-Montagnes/

MONTRÉAL, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, invite les représentants des médias à un point de presse suivant une visite de chantier du Réseau express métropolitain sur les travaux amorcés dans le corridor ferroviaire de la ligne Deux-Montagnes.

Le point de presse aura lieu en bordure du chantier du Réseau express métropolitain, à Ville de Mont-Royal, juste après la visite. Des images pourront être prises durant la visite alors qu'une zone sera prévue à cet effet pour les médias.

Cette visite s'effectuera en compagnie des intervenants du bureau de projet du REM.

DATE : le 15 octobre 2019 HEURE : 13 h 15 LIEU : Entrée du chantier situé à côté du restaurant La Pizzaiolle

1275 Chemin de Dunkirk, Mont-Royal, QC H3R 3L3 (voir carte)



À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

