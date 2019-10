/R E P R I S E -- Invitation médias - De l'inspiration à profusion - Salon International Tourisme Voyages/

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Comme plusieurs autres industries, le domaine du voyage est appelé à changer pour répondre aux demandes des voyageurs et aux préoccupations liées à l'environnement. Cette remise en question génère une diversité encore plus grande dans l'offre aux consommateurs.

Le Salon International Tourisme Voyages témoigne de cette diversité, notamment par ses conférences et ses échanges entre globe-trotteurs de la Zone Experts et visiteurs. Parmi les thèmes abordés : apprivoiser les voyages en sac à dos même après 50 ans; le tourisme alternatif, le comprendre et s'y retrouver; et découvrir les plus belles routes de vins de la planète.

Quelques activités à ne pas manquer au Salon :

Cuba, dont les célébrations soulignant le 500e anniversaire de La Havane culmineront au Salon. Musique, danse et dégustations sont à l'horaire des festivités de la destination prisée des Québécois

L'Éthiopie charmera les visiteurs en leur présentant la cérémonie de la préparation du café - bunna (prononcez bouna). Vêtue d'habits traditionnels, une femme interprètera sous les yeux des visiteurs cet important rituel de la culture Éthiopienne.

Détail :

Le vendredi 25 octobre: de 10 h

Rencontre avec des représentantes des chaines hôtelières présentes à Cuba.

15 entreprises hôtelières et touristiques cubaines présentent les nouveautés 2020 à plus de 200 agents de voyages présents sur place. Possibilité de s'entretenir avec Carmen Casal, directrice Section tourisme du Consulat général de Cuba à Montréal pour échanger à propos de la vitalité de la destination touristique cubaine face à la haute saison.

Le vendredi 25 octobre : de 11 h

Ouverture du Salon au grand public

L'événement sera également ouvert le samedi 26 et le dimanche 27 octobre : de 10h à 18h

Place Bonaventure (800 de la Gauchetière Ouest, Montréal) - métro Bonaventure

Détails: salontourismevoyages.com

Le Salon International Tourisme Voyages, c'est aussi:

Des milliers d'autres destinations en Amérique du Nord et du Sud, Europe , Caraïbes, Asie et Afrique;

, Caraïbes, Asie et Afrique; 400 exposants;

Plus de 300 conférences gratuites présentées par des professionnels de l'industrie;

100 pays représentés;

Des spectacles en continu.

