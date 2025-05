/R E P R I S E -- INVITATION MÉDIAS - Bridge-Bonaventure : manifestation festive à Pointe-Saint-Charles le 24 mai, 13h30/

La communauté de Pointe-Saint-Charles toujours mobilisée pour son avenir !

MONTRÉAL, le 23 mai 2025 /CNW/ - Action-Gardien, la Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles, convie la population du quartier à une manifestation festive avec des marionnettes géantes le samedi 24 mai. Dans la foulée de l'adoption du Plan directeur de mise en valeur Bridge-Bonaventure et dans le cadre de la semaine nationale d'actions du FRAPRU, « L'envol des oies » réitère l'ambition du quartier pour un projet à la hauteur de ses besoins. L'événement reprend avec honneur et humilité l'héritage du déracinement forcé du Village-aux-Oies, rasé dans les années 1960.

Cette nouvelle étape de la mobilisation de longue date pour l'avenir de Bridge-Bonaventure sera l'occasion de célébrer la détermination citoyenne et de réitérer les priorités du réseau communautaire pour l'avenir de ce secteur et de ses vastes terrains publics. Le redéveloppement de Bridge-Bonaventure doit être une réponse claire et directe aux crises du logement, de l'itinérance, du coût de la vie et du climat.

Point de rencontre : samedi 24 mai 13h30, parc Joe-Beef (coin rue du Centre et rue de la Sucrerie), en direction des rues Bridge, Oak et Mill.

Opportunités photos de l'envol des oies, entrevues sur place et durant la marche

Rappel des principales revendications auprès des 3 paliers de gouvernement :

Les terrains publics de la Société immobilière du Canada (SIC) et de Loto-Québec protégés de la spéculation, dédiés à des usages collectifs.

(SIC) et de Loto-Québec protégés de la spéculation, dédiés à des usages collectifs. Un chantier massif de logement sociaux et communautaires, avec un financement conséquent de la décontamination, des infrastructures et des unités de logement social.

Des investissements publics pour les priorités de notre Opération populaire d'aménagement (OPA), dont : Une école primaire, un CPE et une première école secondaire pour Pointe-Saint-Charles et les quartiers avoisinants. Des espaces abordables pour les organismes communautaires, les services et commerces de proximité et le Quartier des métiers d'arts Des connexions piétonnes et cyclables : prolongement de la rue du Centre, réhabilitation du pont pivotant Wellington et passerelle directe au fleuve Saint-Laurent La sécurisation des rues, dont Wellington , et l'élimination de la congestion liée au pont Victoria

Un milieu de vie à échelle humaine et de proximité, avec la forte densité compensée par une architecture intelligente, des espaces de vie et de socialisation intérieurs et extérieurs, aucune privatisation des berges du canal de Lachine et du bassin Peel.

La mobilisation citoyenne sur Bridge-Bonaventure est ponctuée de nombreux jalons. En 2006, la communauté a mis en échec le projet insensé de déménagement du Casino au bassin Peel. Dix ans plus tard, elle s'est mobilisée pour l'utilisation des terrains publics pour répondre à la crise du logement plutôt qu'à l'appétit de promoteurs immobiliers ou à un stade de baseball. En mode proposition, Action-Gardien anime depuis 20219 une Opération populaire d'aménagement sur Bridge-Bonaventure, dont est issu un projet collectif illustrant le développement souhaité en réponse aux besoins et aspirations de la communauté. Action-Gardien a participé massivement aux consultations publiques et effectué de nombreuses représentations avec la Ville de Montréal et la Société immobilière du Canada, pour promouvoir la vision et les propositions citoyennes. Et, maintenant le plan directeur de la Ville adopté, Action-Gardien contribuera activement aux prochaines étapes règlementaires, de conception du milieu de vie, d'adoption des projets de développement.

Action-Gardien, la Corporation de développement communautaire (CDC) de Pointe-Saint-Charles, existe depuis 1981 et regroupe 26 organismes communautaires du quartier Pointe-Saint-Charles. Par la concertation, l'action collective et la mobilisation citoyenne, elle vise à renforcer la prise en main par la population de l'amélioration de ses conditions de vie.

Des entrevues seront également disponibles sur place avec d'autres personnes organisatrices, dont Francis Dolan, organisateur communautaire au Regroupement Information Logement (RIL) et Margot Silvestro, organisatrice communautaire à la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles.

Contact média : Simon Paquette d'Action-Gardien - 438-509-7522 - [email protected]