/R E P R I S E -- INVITATION MÉDIA - Les Rendez-vous de la Fondation René-Lévesque/

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La Fondation René-Lévesque lance Les Rendez-vous de la Fondation René-Lévesque, une nouvelle activité qui invite à réfléchir et à débattre sur des enjeux qui façonnent notre société.

Pour cette première édition, la Fondation pose une question d'actualité brûlante: Qu'est-ce qu'une nation au XXIe siècle ?Regards croisés France-Québec.

La première ministre Pauline Marois ouvrira l'événement.

La discussion sera animée par le documentariste et réalisateur Raed Hammoud et réunira :

Jacques Audibert , ancien consul général de France à Québec, ex-conseiller diplomatique et sherpa du président François Hollande, enseignant à Sciences Po Paris

, ancien consul général de France à Québec, ex-conseiller diplomatique et sherpa du président François Hollande, enseignant à Sciences Po Paris Rachida Azdouz , autrice et chercheuse spécialisée en relations interculturelles, affiliée à l'Université de Montréal

, autrice et chercheuse spécialisée en relations interculturelles, affiliée à l'Université de Montréal Régis Labeaume , ex-maire de Québec et chroniqueur à La Presse

, ex-maire de Québec et chroniqueur à Elsie Lefebvre, ex-députée à l'Assemblée nationale, directrice de La Ruche Grand Montréal et analyste politique à LCN-TVA Nouvelles

Date et heure : Mercredi 19 novembre 2025, à 16 h

Lieu : Grande Bibliothèque, 475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal

Merci de confirmer votre présence.

À propos de la Fondation René-Lévesque

La Fondation René-Lévesque, un organisme sans but lucratif et libre de toute affiliation politique, a pour mission de faire connaître l'héritage de René Lévesque, tout en étant un acteur incontournable dans la valorisation et l'actualisation des idées et convictions qui ont fondé sa vision d'une nation informée, fière de son identité et pleinement active dans le monde. www.fondationrene-levesque.org

Source et renseignements : Luci Tremblay, [email protected], 438 832-2284