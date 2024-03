/ R E P R I S E -- Invitation média - District Habitat : le seul salon 100% habitation sur la rive nord de Montréal/

Au Centre Expo de Terrebonne du 22 au 24 mars 2024

MONTRÉAL, le 22 mars 2024 /CNW/ - Après son succès de l'an dernier, District Habitat est de retour du 22 au 24 mars au Centre Expo de Terrebonne pour y dévoiler les grandes tendances en matière d'habitation.

Présenté en six districts par l'APCHQ - région du Montréal métropolitain, une centaine d'exposants et d'experts aideront les visiteurs à bien planifier leurs projets de construction, de rénovation ou d'aménagement intérieur et extérieur.

Aussi sur place : une mini-maison Ilo aménagée dans un jardin, l'Espace Tendance pour rencontrer des professionnels spécialisés en aménagement intérieur, la Zone Causerie pour échanger en petits groupes et le Mur de l'innovation qui met en vedette des produits novateurs.

Les médias sont invités à visiter l'événement :

Le vendredi 22 mars de midi à 16h (présence sur place de la porte-parole Saskia Thuot)

Le Salon sera également accessible aux médias jusqu'au dimanche 24 mars

Heures d'ouverture du Salon

Ouverture au grand public: Vendredi 22 mars 12h à 19h Samedi 23 mars 10h à 17h Dimanche 24 mars 10h à 17h

Jeudi 21 mars : Journée réservée aux professionnels de l'industrie. 15h à 20h

SOURCE District Habitat Terrebonne

Renseignements: Pour information et pour confirmer votre présence : Agence 180Deux, Julie Gagnon, 514 713-4381, [email protected]; Isabelle Fafard, 514 865-8157, [email protected]