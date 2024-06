/R E P R I S E -- INVITATION - Dévoilement de la nouvelle desserte bus des secteurs Lachine et LaSalle ainsi que dans le Sud-Ouest, le sud de Ville-Marie et Verdun/

MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM), M. Éric Alan Caldwell, et la directrice générale de la STM, Mme Marie-Claude Léonard, invitent les représentants des médias au dévoilement de la nouvelle desserte de bus couvrant les secteurs de Lachine et LaSalle ainsi que du Sud-Ouest, le sud de Ville-Marie et de Verdun. Pour l'occasion, les élus des arrondissements concernés seront présents.

Date : Mardi 4 juin 2024



Heure : 10 h 30 - Conférence de presse

11 h - Entrevues et prise de photos officielles



Lieu : Centre de transport LaSalle

7770, Rue St-Patrick, Montréal, QC, H8N 2W9

Espaces de stationnement disponibles limités





Pour se rendre :

Station de métro Angrignon et ligne 195-O, arrêt Centre de transport LaSalle

Une navette sera disponible à partir de la station de métro Angrignon. Le départ pour le centre de transport est prévu pour 10 h.





RSVP obligatoire



RSVP : [email protected]

SOURCE Société de transport de Montréal