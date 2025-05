/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Un événement sur les stratégies gagnantes pour augmenter la productivité des entreprises/

MONTRÉAL, le 22 mai 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) invitent les représentants des médias à leur événement « Former pour performer : développez les compétences clés au sein de votre entreprise ». Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre du programme Visées, codéveloppé par la Chambre et la FCCQ.

Cet événement réunira des leaders du monde des affaires, des experts en formation et en développement des talents ainsi que des décideurs économiques pour explorer les enjeux actuels du marché du travail et trouver des solutions pour y répondre.

Vous pouvez consulter le programme complet de l'événement ici.

Date : Vendredi 23 mai 2025



Lieu : New City Gas 950, rue Ottawa Montréal, Québec H3C 1S4



Heure : De 9 h à 12 h Inscription : Pour vous inscrire à la conférence et recevoir la documentation sous embargo, veuillez communiquer avec Éloïse Martel-Thibault, cheffe, Communications, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6746.

Programme : Bloc 1 : Décoder les dynamiques du marché du travail Bloc 2 : Passer à l'action : solutions concrètes et leviers d'impact pour votre entreprise

