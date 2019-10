/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques : Les ministres Marie-Eve Proulx et Benoit Charette seront à Québec avec la ministre Geneviève Guilbault, les députés Samuel Poulin, Émilie Foster, Sylvain Lévesque, Luc Provençal et Isabelle Lecours et l'émissaire Jean Lemire/

QUÉBEC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, informent les représentants des médias qu'ils coprésideront un atelier de travail avec des gens d'affaires, des représentants d'organismes ainsi que des élus municipaux des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Cette activité s'inscrit dans la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques.

Ils seront accompagnés de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que du député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme, M. Samuel Poulin, de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Mme Émilie Foster, du député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement, M. Sylvain Lévesque, du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, de la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, et de l'émissaire du gouvernement aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques, M. Jean Lemire.

Les représentants des médias pourront assister à l'atelier de travail à titre d'observateurs. Ils pourront prendre des images lors des allocutions d'ouverture et de clôture de la rencontre. L'activité sera suivie d'un point de presse.

Date : Le lundi 7 octobre 2019



Heures : 8 h - Allocutions d'ouverture





12 h 30 - Point de presse



Lieu : Delta Québec par Marriott

Salle Duquesne

690, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5A8

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Sources : Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régionsde la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud, Tél. : 418 691-5650, Tél. (sans frais) : 1 866 680-1884; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3911; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Tél. : 418 643-2112; Information : Relations médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991