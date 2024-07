/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers - Le SFPQ fait appel à la réalité virtuelle pour garder vivant le personnel de la route/

QUÉBEC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) invite les médias à faire l'expérience de la réalité virtuelle afin de mieux comprendre les dangers que côtoient quotidiennement les travailleuses et travailleurs aux abords des chantiers routiers. L'expérience se déroulera ce mardi 2 juillet à la halte routière de la Chaudière-Appalaches de l'autoroute Jean-Lesage (A-20) en direction est de 10:00 à 12:00.

Le SFPQ a mandaté la firme québécoise Etherlab afin de reproduire une expérience réaliste qui permet à l'utilisateur de chausser les bottes d'une personne ouvrière œuvrant à quelques centimètres des véhicules en mouvement. Puisque 80 % des accidents sur les chantiers routiers sont liés aux comportements des automobilistes, le Syndicat espère que les personnes qui expérimenteront la réalité virtuelle seront davantage sensibilisées aux risques courus par ses membres tous les jours.

Des entrevues seront possibles sur place avec la firme Etherlab, un patrouilleur routier du MTQ ainsi que des représentants syndicaux.

Une campagne médiatique sera également déployée tout au cours du mois de juillet avec des messages sur le Web, sur des panneaux publicitaires d'autobus, sur les chaines de radio et télévision Web. Elle comprend notamment des témoignages vidéo de membres du SFPQ qui ont frôlé la mort en travaillant.

Expérience de réalité virtuelle

Quand : Mardi 2 juillet de 10:00 à midi

Lieux : Halte routière de la Chaudière-Appalaches - autoroute Jean-Lesage (A-20) en direction est

