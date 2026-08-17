/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Rencontre de breffage à huis clos dans le cadre d'une annonce sur la sécurité énergétique du Québec/

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Nouvelles fournies par

Hydro-Québec

17 août, 2026, 06:00 ET

MONTRÉAL, le 16 août 2026 /CNW/ -- Hydro-Québec invite les représentants des médias à participer à une rencontre de breffage à huis clos à l'occasion d'une annonce sur la sécurité énergétique du Québec. La rencontre se tiendra avec Dave Rhéaume, vice‑président exécutif, Stratégie énergétique et réglementaire et activités industrielles d'Hydro-Québec.

À noter que puisqu'il s'agit d'un breffage technique à huis clos, aucun enregistrement filmé ou audio ne sera possible.

Quoi

  • Rencontre de breffage à huis clos

Qui

  • Dave Rhéaume, vice-président exécutif, Stratégie énergétique et réglementaire et activités industrielles, Hydro-Québec

Date

  • Lundi 17 août 2026

Horaire

  • 10 h 45 : Accueil des médias
  • 11 h : Début de la rencontre de breffage à huis clos et remise des documents sous embargo

  • À Montréal (l'adresse de l'événement vous sera transmise après votre inscription)

Les médias qui souhaitent participer à cette rencontre doivent s'inscrire auprès de l'équipe Relations avec les médias avant le lundi 17 août 9 h.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements : Relations médias, 514-289-5005, [email protected]

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