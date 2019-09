/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Programme Transformation alimentaire - Le ministre Lamontagne annonce une aide financière aux Fermes Marcello S.E.N.C./

QUÉBEC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, en présence du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, invite les représentants des médias à l'annonce d'une importante aide financière destinée à améliorer la productivité, la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise.

Renseignements sur cette activité :

Date : Vendredi 20 septembre 2019



Heure : 13 h 15 : Accueil des journalistes

13 h 30 : Annonce du ministre

13 h 45 : Période de questions



Lieu : Plate-forme agricole de l'Ange-Gardien

550, Chemin River

L'Ange-Gardien, J8L 0G1

Veuillez confirmer votre présence avant l'activité, en communiquant avec les relations de presse du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au 418 380-2100, poste 3512, ou par courriel à relationsdepresse@mapaq.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525