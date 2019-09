/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Prise de parole à la suite de la première séance de consultation avec les Québécoises et Québécois d'expression anglaise/

NEW CARLISLE, QC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Christopher Skeete, invite les représentantes et représentants des médias à une prise de parole qui fait suite à la séance de consultation de New Carlisle, la première étape de la tournée de consultation avec les Québécoises et Québécois d'expression anglaise.

À noter que la consultation est fermée aux médias.

Date : Jeudi 5 septembre 2019



Lieu : Hôtel de ville de New Carlisle

138, boulevard Gérard-D.-Levesque

New Carlisle (Québec) G0C 1Z0



Heure : 16 h

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Éric Jabbari, Conseiller politique, Cabinet du premier ministre, 514 873-3411, Eric.jabbari@mce.gouv.qc.ca