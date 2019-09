/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Présentation de l'organisation et du fonctionnement des travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse/

MONTRÉAL, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse de la présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), Mme Régine Laurent, et de ses deux vice‑présidents, MM. André Lebon et Michel Rivard, le jeudi 12 septembre 2019, à 10 h, à Montréal.

Madame Laurent et messieurs Lebon et Rivard y présenteront le plan de travail de la CSDEPJ pour les prochains mois, le fonctionnement de ses audiences publiques et les différents moyens par lesquels les citoyens pourront se faire entendre et exprimer leur point de vue. Les représentants des médias auront également l'occasion de visiter la salle d'audience de la Commission.

QUOI : Présentation de l'organisation et du fonctionnement des travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse



QUI : Régine Laurent, présidente de la CSDEPJ

André Lebon, vice-président de la CSDEPJ

Michel Rivard, vice-président de la CSDEPJ



QUAND : Le jeudi 12 septembre 2019, à 10 h



OÙ : Salle d'audience principale de la CSDEPJ

500, boul. René-Lévesque Ouest, 9e étage

Montréal (Québec) H2Z 1W7

SOURCE Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Renseignements: Samuel Tremblay, Téléphone : 581 991-7251, samuel.tremblay@csdepj.gouv.qc.ca