/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Pour que l'accessibilité en santé ne soit pas qu'un poisson d'avril/

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - La Coalition solidarité santé (CSS) profite de la période entourant le 1er avril pour dénoncer les fausses promesses faites par le ministre Dubé quant à la réforme en santé et services sociaux. La Coalition souhaite également alerter les Québécoises et les Québécois quant à l'urgence d'agir pour améliorer l'accessibilité et l'universalité aux soins et aux services.

Quoi : Rassemblement de la Coalition solidarité santé pour dénoncer les fausses promesses de la réforme Dubé

Qui : Hugo Vaillancourt, président et porte-parole de la Coalition Solidarité santé

De nombreuse organisations communautaires, citoyennes et syndicales (Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, CSQ, Conseil provincial des affaires sociales-SCFP, APTS, FIQ, Fédération de la santé et des services sociaux-CSN)

Quand : Le 1er avril à partir de 7h30 avec un point de presse à 8h30

Où : Parc des Faubourgs, près du pont Jacques-Cartier.

À propos

La Coalition Solidarité Santé est un regroupement québécois d'organisations syndicales, communautaires et de comités de citoyennes et citoyens. Elle comprend également des groupes féministes, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de personnes proches aidantes. La défense des grands principes qui constituent les pierres angulaires du réseau de santé depuis sa mise sur pied, à savoir le caractère public, la gratuité, l'accessibilité, l'universalité et l'intégralité, sont à la base de toutes les interventions de la Coalition Solidarité Santé.

SOURCE Coalition Solidarité Santé

Pour information : Geneviève Lambert-Pilotte : 514-266-7855 ou [email protected]