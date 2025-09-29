/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Point de presse - La STM refuse la main tendue du syndicat/

MONTRÉAL, le 28 sept. 2025 /CNW/ - Le Syndicat du transport de Montréal-CSN tiendra un point de presse pour dresser le bilan de la négociation lundi 29 septembre à 8 h. La STM a refusé la proposition du syndicat qui aurait permis de régler plusieurs demandes normatives et de faire cesser la grève. Le débrayage se poursuivra donc lundi avec des arrêts de services pour les usagères et les usagers. Le syndicat souhaite toujours relancer la négociation, c'est pourquoi il insiste pour que se poursuive le mandat du médiateur, lequel doit prendre fin le 30 septembre. Les parties ne négocient pas ce dimanche. Les négociations reprendront lundi.

Nous n'accorderons pas d'entrevue avant la tenue du point de presse.

Quoi : Point de presse sur la poursuite de la grève des employé-es d'entretien de la STM Quand : Lundi 29 septembre 2025, 8 h Qui : Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN Où : Centre de transport Frontenac, 1612, rue du Havre, Montréal

