/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Place Karl-Tremblay : Les plans d'aménagement dévoilés en l'honneur du défunt chanteur/

L'ASSOMPTION, QC, le 4 nov. 2024 /CNW/ - La Ville de L'Assomption est heureuse de convier les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle seront dévoilés les plans d'aménagement de la Place Karl-Tremblay, près d'un an après le décès de ce grand interprète et résident de L'Assomption.

Ce sera également l'occasion de lancer une campagne de sociofinancement inspirée de l'univers de Karl Tremblay qui servira ultimement à animer et promouvoir la vie culturelle à L'Assomption.

QUAND : Mercredi 6 novembre 2024, de 10 h à 11 h



OÙ : Hall du Théâtre Hector-Charland

225, boulevard de l'Ange-Gardien, L'Assomption



QUI : M. Sébastien Nadeau, maire de L'Assomption

Mme Mylène Carreau et M. Jean-Philippe Di Marco, architectes paysagistes - firme Lemay

Des occasions photo ainsi que des entrevues individuelles seront possibles à la suite de la conférence.

