/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Pénurie de main-d'œuvre dans la construction - Dévoilement d'une importante étude/

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) convie les représentants des médias au Hilton DoubleTree du Complexe Desjardins dès 8 h 30 pour le lancement de sa tournée régionale 2019 au sujet de la pénurie de main-d'œuvre. Lors de cet événement, Jean-Philippe Cliche, économiste à l'ACQ, présentera les résultats d'une importante étude, effectuée en collaboration avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui définit les besoins de main-d'œuvre pour le secteur de la construction, et ce, par métier, par région, autant pour les métiers réglementés que pour les professions non réglementées.

Au courant de la matinée, l'ACQ présentera également quelques pistes de solutions à court, moyen et long terme aux entrepreneurs en construction, afin d'amenuiser les effets de la pénurie qui touche actuellement l'industrie de la construction.

Finalement, Mme Diane Lemieux, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec (CCQ) sera fera une allocution aux alentours de midi.

Tournée de la pénurie de main-d'œuvre

Trois conférences et une allocution seront présentées au cours de la matinée :

8 h 30 - Dévoilement des résultats pour le Québec et la région de Montréal

Jean-Philippe Cliche , économiste, ACQ

9 h 35 - Plan d'action et recommandations de modifications réglementaires par l'ACQ

Jean St-Onge et Marc-Antoine Paquette de la Direction des relations du travail, ACQ

10 h 45 - Panel de solutions à la portée des entrepreneurs

Erandi Mottes-Cortès, directrice Développement des marchés internationaux et de l'entrepreneuriat, ACCLR, Chambre de commerce du Montréal Métropolitain

Manon Poirier , directrice générale, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec

Joseph Faye , directeur des Services corporatifs, ACQ

Midi - Allocution de Diane Lemieux, PDG de la CCQ

Les présentations de la matinée seront suivies par le Colloque Construire se conjugue au féminin, qui se déroulera aussi sous le thème de la pénurie de main-d'œuvre.

Quoi : Lancement de la tournée régionale 2019 de l'ACQ sur le thème de la pénurie de main-d'œuvre

Qui : L'Association de la construction du Québec (ACQ)

Où : Hôtel DoubleTree par Hilton au 1255, rue Jeanne-Mance à la salle Soprano au 4e étage

Quand : 10 octobre, dès 8 h 30

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 16 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

